自由廣場》﹙鏗鏘集﹚台北，新北

◎ 李敏勇

戰後台灣，長期重北輕南的後果，形成今日台北和新北相對台灣的巨大化，人口比重大，導致人流及物流的交通問題嚴重。特殊節日，南北相對傾斜流動的車陣奇觀，凸顯國土改造的迫切性，但戰略性的首都遷移計劃受制於保守心態，無法展開。

台北市，常被視為天龍國，這是因為戰後中華民國體制從中國流亡遷台，黨政軍特滙集的結果。建築景觀上，圓山大飯店、蔣廟陵、兩廳院⋯清帝國的意象與帝國日本殖民留下的建築意象並呈，總統府、台北賓館、司法院、監察院、甚至行政院、立法院⋯混淆的政治意象，並置在台北的天空下。

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新北市，捨原來「Xinbei City」而稱「New Taipei City」，是新台北市，有較勁意味。作為台灣中南部北漂人口的聚集區，看看從彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東的同鄉會之龐大群落，就可想而知特色所在。相對台北市的中華城，新北市台灣之鄉，除了中和、永和、新店有較濃厚的軍公教色彩，接近台北市的中華性，其餘大多更是台灣屬性人口，相對台北市更為本土性。三重、新莊、板橋具有都會性；林口和淡水更有新市鎮形貌

台北市人口約二百六十多萬，年度歲出預算約一千七百億；新北市人口約四百萬，年度歲出預算約一千八百億，但面積分別為：二七一平方公里及二○五三平方公里。新北市人口比台北市多四十％；面積更為台北市七倍多。同樣是院轄市，台北市含金湯匙，市長是「天公仔囝」；新北市相形失色，雖然「起家」但根基不盡穩固。

國土規劃的不合理，導致國民生活條件的不公平。爭相升格院轄市，反映地方利己主義思維。政治人物思考的並非台灣整體性，地方差異化的均質發展。台北縣升格為院轄市，或許滿足政治虛榮，但福祉的提升仍有待努力。首都圈相對台灣整體，更是頭重腳輕。

新北市的政治思維，對台北市另眼相看，但對台灣其他行政區，也難免自恃一方，以全台最大院轄市自治體，與台北市互相比擬接近總統權力位置。從台北看天下，或以台北為天下，發展成從雙北看天下。新聞媒體雙北化，侷限了台灣人民的國家視野。政治人物在雙北，常望著權力天空的彩虹。

其實，台北市、新北市類似東京都的核心「區」和外圍「市」，各具有特色。台北縣升格新北市後，原先市、鎮、鄉均改為「區」（其他院轄市也一樣），不盡得宜。新北市的治理應該有「城」、「鄉」共構的新視野，要突破單一城市的錯誤意識，發展有別於台北市的區域新貌。

（作者是詩人）

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