自由廣場》﹙林保華專欄﹚鴻海入股紫光 凶多吉少

中美貿易戰以來，中國的台企要重新定位，鴻海的新團隊為實現產業轉型，不斷提出新的目標來改變單純為蘋果加工的體質，去年終於決定生產電動汽車成為新目標，並且付諸行動。在全球佈局，包括收購台灣旺宏旗下晶圓廠，出現了新氣象。然而突然之間，鴻海宣佈通過其在中國掛牌的旗下公司入股中國紫光集團，令人相當意外。紫光是中國的戰狼企業，曾經野心勃勃要吞併台灣的台積電與聯發科兩大頂尖半導體企業。有人認為這是鴻海為台灣出一口氣，我卻認為鴻海不但凶多吉少，甚至可能是中共的一個陷阱！

為何凶多吉少？投審會很可能不批准，美國也會有異議。鴻海在紫光間接持股僅八點二三%，須服從紫光領導而淪為僕從。

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是否批准鴻海入股關鍵不全在於資金來源，而是紫光不但是中資，而且基本上是國家企業，雖然現在經過整頓變換人事，但是沒有改變企業的性質。台灣不許中資在台灣挖角，也不許轉移關鍵技術，最近還在起訴犯案人員，那麼未來鴻海派遣技術人員與管理人員進入紫光，是光明正大挖角與送上技術，政府能同意嗎？

目前美國正在加強制裁中國科技企業，組織台韓日的科技企業聯合對付中國，鴻海怎麼會如此逆行？我根本懷疑是中國強加給鴻海來對付美國，藉以發展中國陷於困境的半導體企業。鴻海目前在中國的企業則是中國的人質。

鴻海入股紫光是為利用其半導體發展自己的電動車，然而紫光的目標絕非單純為電動車，還有更大的野心，中國各行各業，尤其是軍工企業或華為，都非常缺乏晶片，難道紫光會遷就鴻海的需求而損壞自己的「計畫經濟」？過去鴻海的加工企業主要協助解決中國的失業大軍，與中國的科技發展無大關係，然而紫光就不同了。即使過去的鴻海，也吃過其他中企的虧，跳樓事件中國媒體與網路廣泛傳播，逼得郭台銘乖乖就範，這個教訓是忘了，還是被迫忘記？多少台商落得卸磨殺驢的下場，這對鴻海的前途是吉是凶？

紫光屬下有一個很重要的企業是位於武漢的長江存儲。習近平二○一八年親來視察。二○二○年初，武漢肺炎大事肆虐，武漢封城，列車過站不停，但是《日經新聞》報導，該廠幾乎沒有停工，「從二月開始，有時會有一些掛載『專門車廂』的列車停靠，下車的人不是前往醫院或診療所，而是《長江存儲》公司』」；「這些人上工後『不許離開公司範圍之外，面臨巨大壓力，大部分每天都得工作十到十二小時，且二十四小時都要處於隨時待命的狀態』」；「長江存儲稱此為『英雄行為』，員工還被鼓勵向黨報告『屬於自己的故事』，這些日後將成為『偉大的歷史材料』。」

長江存儲在美國黑名單裡。鴻海不便做的事，可由政府來做。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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