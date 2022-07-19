自由廣場》台灣採購F-35戰機的條件

◎ 宋磊

拜登上任至今，美中持續競爭、對抗，在此國際政治結構下，台灣在安全上自然而然偏向美國，其中對美軍購為維持台灣安全的方式之一，目前拜登政府對台軍售，從今年二月開始，先後以愛國者飛彈系統、軍艦零附件、陸軍甲車的後勤零件為主，但台灣最想採購的F-35戰機，美方至今尚未點頭。

空軍若能採購F-35具匿蹤垂直起降能力的戰機，不但標示與美國在印太地區的盟友一致（日本、南韓、新加坡與澳洲），也能順勢強化空軍抵抗中國第五代戰機的實力，但據了解空軍已著手開發下一代戰機的計畫，預計應該配有部分匿蹤性能、主動電子掃描雷達、超長程的空對空飛彈等，空軍預計二○二五年公開亮相，雖時程相當緊迫，但若能開發成功，對台灣與空軍來說應是一項利多。

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舉例而言，當年空軍成功研製出IDF戰機時，美方隨即出售一五○架F-16A/B戰機，當IDF戰機具有配備天劍二型中程空對空飛彈後，美方逐步鬆綁售台AIM-120中程空對空飛彈。當空軍的IDF戰機能搭載空射型雄二反艦飛彈後，空軍也相繼採購到空射型魚叉反艦飛彈，換句話說，當軍方擁有某項與美方接近的技術或裝備時，恰為美方售台先進裝備的契機，我們更有理由相信，當台灣能自製出匿蹤垂直起降戰機時，軍方獲得美軍F-35戰機的日子就指日可待。

技術上，台灣應先自行研發，同時在保密防諜的問題上，政府與軍方必須更為合作，才能獲得美方的信任，畢竟若先進的美製軍武技術從台灣流出，不但影響美軍的科技優勢，更將阻斷台灣獲得先進軍武的機會。（作者是淡江大學戰略所博士生）

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