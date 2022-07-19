自由廣場》中共對港青年洗腦 僅能達成口號愛國

◎ 黃瑞光

中共強化香港青年「愛國教育」最近又推出新招，首先，規劃廿一個二至五天的「愛國行程」供學校選擇，要求學生在中學四年級至六年級的三年內，至少要到中國考察一次。大部份集中在廣東省各城市，亦有福建、湖南、貴州省及澳門等，費用將獲政府全額資助。而每個行程都設有二到四個學習目標。除了增加對中國的認識外，不少目標與身份認同及維護國家安全有關。行程結束後，教師還需帶領學生「鞏固與反思當天所學」。此外，近半行程還安排香港學生與當地中學或大學學生交流，部分更開設「專題講座」。

其次便是在「香港愛國主義教育高峰論壇」中宣布成立「愛國教育支援中心」強化愛國教育，中國教育部副部長田學軍在致詞時提到，愛國主義教育「考評考核是重要手段」引起各界關注。儘管香港教育局長蔡若蓮事後澄清「愛國是感情，我們不是用評估的方式」，依然透露出中共強硬洗腦式愛國教育的荒謬。

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中共對香港青年愛國教育的措施，與對台青年在交流活動中安排相關「愛國」行程，企圖增加「祖國」向心力的手段十分雷同。筆者曾因研究需要，訪談若干參加俗稱「統戰團」的台灣青年。總結來說，中國青年本身在活動的過程中，並無太多統戰的行為，兩岸青年大多可以單純的交流，這部分對於增加彼此的瞭解與化解歧見，有一定程度的助益；反而是活動安排本身和負有任務的領隊幹部，增加台青對中國的反感。

舉例而言，台青被要求觀看中國愛國電影（例如戰狼、長津湖、厲害了我的國等），並強制繳交符合要求的心得，否則會被退件，或直接提供數個心得樣版讓台青「抄寫」。主辦單位的新聞稿中甚至被發現竄改台青的言論。也曾有台青因為表達不同意見，而被特別關注與約談，大大抵消原本單純青年交流所建立的情誼。

愛國是一種發自內心、心悅誠服的態度表現，無法透過考評衡量，愛國需要長期的培養與歲月的累積，無法一蹴可幾。過度刻意、填鴨式的教育，僅能培養口號式的愛國。一次精心安排的愛國旅遊，能夠增加多少對中國的向心力，不無疑問，更何況行程結束還必須刻意由老師帶領「鞏固與反思當天所學」，這些「形式主義」恐怕會將把香港青年越推越遠。如同中共多年對台青年工作的成效，離習近平「心靈契合」的目標漸行漸遠一般。

（作者是法學博士）

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