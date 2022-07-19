自由廣場》開除洪秀柱黨籍 國民黨才能擺脫染紅疑慮

◎ 林原

第十四屆海峽論壇、第五屆兩岸基層治理論壇近日在廈門舉行，國民黨前主席洪秀柱又配合中共搞政治演出，聲稱她相信隨著疫情、台獨等陰霾的最終散去，兩岸鄉村文旅經濟一定會更加繁榮，這無異又是洪在迎合中共反獨、促統、促融的政策。

洪秀柱五月才訪問過新疆，並稱頌中共的治疆政策，自稱「我在新疆是真正感受到各民族的相處融洽」。她還批評美國「難怪同樣生產棉花的美國，會如此不擇手段地對新疆棉業極盡污衊之能事」。這是洪秀柱（及其所代表的一幫人）親共反美的確證。

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國民黨內有識之士，一般也不願成為中共統戰的工具，畢竟他們清楚在台灣親共是「票房毒藥」。但洪秀柱不同，她在國民黨已被邊緣化，於是甘願被中共統戰，並主動配合，以維持自身的「政治聲量」。國民黨常抱怨說它被綠營抹紅，其實洪秀柱等人才是將該黨染紅者。綠營不過揭開國民黨已被其黨內一些勢力染紅的真面貌，實際上是在「批紅」、「揭紅」而非抹紅。

《三國志》中有：「止謗莫如自修。」國民黨真要減少被「批紅」、「揭紅」，應該主動「自修」、「自我變革」，首先就是要與內部「紅統」人士劃清界限。像洪秀柱那樣肆無忌憚地高調染紅國民黨者，應儘快開除其黨籍，在選舉年尤應如此。因為國民黨處於弱勢情況下，若想鞏固紅統的票，勢必失去中間選民，但追求中間選民的票未必會失去紅統的票。這是該黨應想清楚的。開除洪秀柱，有助於改變中間選民對國民黨的印象。

且如果洪秀柱被開除黨籍，國台辦會失去重要「統戰抓手」。統戰工作倘若沒有國民黨重要人物參與，僅依靠新黨、統促黨之流實在有些「拿不出手」。而洪秀柱被開除黨籍後，不好再掛出「國民黨前主席」這塊招牌，也就不具有重要統戰價值了。

現階段，中共對台統戰工作能否搞出成效，對國民黨的工作是關鍵。而國民黨不要誤以為，不配合中共統戰，兩岸就「兵凶戰危」。與中共統戰劃清界限，台海和平不會受影響；開除洪秀柱黨籍，台海和平也不會受影響。

（作者是歷史學博士，時評人）

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