自由廣場》談岸田新政府與日台關係

◎ 王輝生

賴副總統閃電訪日，日媒爭先報導稱：「親日的台灣No.2-副總統訪日弔唁安倍元首相」。由於是專程由台訪日，其殊遇遠勝一九八五年李登輝的過境日本。岸田新政府不怕觸怒中國，禮遇台灣副總統，寓意深遠。

日本執政的自民黨掌握國會多數，三年內將無大選，安倍遽逝使黨內已無強有力的挑戰者，這是岸田放手一搏的大好機會。振興經濟是當務之急，難免覬覦中國市場，而九月，日中建交五十周年，正是改善日中關係的良好契機。

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但，據七月剛出爐的皮尤研究中心民調稱：日本對中國反感的民眾高達八十七％，加上參議院選舉大勝，表示人民對岸田新政府沿襲安倍「親美友台抗中」路線的肯定。在龐大嫌中友台民意的監督下，斟酌日中修好與兼顧日台情誼，必須取得平衡。於是，惠而不費地通融賴副總統訪日，不但可以安撫保守派的疑慮，為未來破冰中國、減少雜音而留下伏筆；而且，讓中國欲反無理，因為弔念故友是人情義理之所在。何況，四面樹敵的中國，正想趁「後安倍」在日本尋找突破口，不會因小失大而與岸田翻臉。可謂一舉數得。

然而，支撐「台日之絆」的兩大支柱，李登輝及安倍的過世，台日交流也面臨重新洗牌的關鍵時刻。

岸田新政府為了氣象更新，正嘗試走出安倍的陰影。從拔擢安倍的政敵、親中的林芳正為外相，到最近安倍親信島田和久防衛次官的突然去職，一葉知秋，以安倍馬首是瞻的親台大將，如岸信夫防衛相及自民黨高市早苗政調會長等人，恐將下台。而系出同源的麻生派、谷垣派或將向岸田派靠攏，籌組「大宏池會」，如果成真，將取代安倍派成為黨內最大派，則岸田將名實相符定於一尊。

賴清德是台灣政要中，對日交流最頻繁深入的政治家。從台南市長任內起就在日本各地廣結善緣，播下了無數的友台種子，其知日親日的行儀，已經深植日本政治人物心中。

岸田新政府禮遇賴副總統訪日，並允以安倍至親的規格參與家祭，施惠蔡政府並拉攏台灣No.2之心，不言而喻。更以行動昭告世人，岸田新政府已經底氣十足，即使將來的對中政策有所緩和，至少其親美友台的路線，不再仰中國鼻息，將與安倍如出一轍。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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