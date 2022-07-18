自由廣場》期待和上海一樣的水準？

從李立群談起

◎ 木下實

李立群在臺灣趴趴走了，而前幾個月還和我們一樣封在上海，沒東西吃也要打腫臉充胖子。上海還一直有傳言要再封，突襲「靜態全域管控」已經讓市民完全不相信政府。自解封以來，我已經看過至少兩次全城搬超市了，這都是飢荒的記憶啊！小區（中國城市住房以團地公寓為主稱為小區）現在非常有機會被突襲封鎖，這些物資都用得上啊！

現在上海最惡毒的咒罵不是什麼蘇北話，而是「給你單人方艙養老」。現在確診者倒是不用關體育館和千人搶廁所，主要住在露天集裝箱中。前幾天黃浦區的供電還壞了，四十多度下的鐵皮屋沒空調，可謂炮烙酷刑。「三天兩檢」正把大家三月的記憶喚醒，特別是現在又這麼熱，早上六點還沒睡醒就被大聲公給趕起來了！

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我還算好的了，至少還有工作。六月一解封的那天，我看到的是店主跑來搬東西退租。我附近的幾條街就剩下幾家小貓，甚至有一條街都空了。Bilili、Alibab、ByteDance、米哈游、美團這些曾經強勢的Web企業，在封城期間送出了不少資遣大禮包，他們的復工只是去收拾東西。俄國的幫兇本不會因為支援烏克蘭而拖累自己的經濟，卻因為這一極端政策拖死了實體經濟。

前幾天上海共產黨還特別聲明不得歧視進過方艙、陽過的，就是因為現在那些甘苦人想進廠打工，都沒法子。不是企業要歧視，現在缺工啊！而是一旦陽了，全廠又要封了，誰玩得起？不過上海類似「一兆韋德」這樣著名黑心健身房應該很開心，才開兩天又可以關了，退費展期是不可能的。

至今「上海封城」還是不能說的話題，如果你想和蘭州人民分享一下困難體驗？騰訊會議、億聯會議都會毫不猶豫的掐斷通話，就算只是企業客戶的兩人會議。中國先進的AI審查就體現在這裡。上海經驗就是這樣普惠中國的，措手不及的把人關起來蘭州學習到了。真的在中國生活才是他媽的心存僥倖，現在次密接又太多了，隨便去哪裡一下就要被關在家七天，可能因為目前被拉的人實在太多，沒人上門做核酸，碼就一直黃在那裏哪都不能去。甚至還有早一天被列認要隔離十四天，和新規定完全沒有關係。

共產黨這樣做且不說法源在哪裡，也不要講科學根據，連邏輯都說不通。那些倒霉被銷毀的臺灣芒果，造個大新聞配合臺灣國內某些人嘲諷官員，魔幻的是本週二就告訴大家表面物品不太可能傳播病毒。

我不懂有些人在叫什麼，封城秀急們沒能藉此保住位子很恨嗎？安定平穩有什麼不好，非要期待和上海一樣的水準？我也真不知道要怎麼評論了。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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