自由廣場》海上賽鴿為何如此殘忍？

◎ 楊永年

日昨媒體報導，有立委與動保團體指控，台灣海上賽鴿殘忍至極，影響國際形象。例如近來海上賽鴿，有6萬5千隻幼鴿參賽，卻僅3隻歸巢。因此召開記者會要求修法杜絕。參與記者會的農委會與警政署科長，均表示願配合辦理。但在談如何杜絕海上殘忍賽鴿前，我們得瞭解，海上殘忍賽鴿的原因在哪？根源問題有四：

一、彩金龐大：由於每次賽鴿的彩金（或稱賭金）動輒億元台幣，使鴿會、參賽者及投注者，在龐大賭金驅使下，縱使海上天候惡劣，為贏得彩金，增加比賽刺激性，背上成為賭金的奴隸或失去人性的罪名。因為目前賽鴿並未合法化，所以難以規範，於是產生偏差的市場失靈問題。即便如此，為能讓彩金分配公平化，因此投注者或參與比賽者，最關心的就是公平性的問題，而這是下個問題的重點。

請繼續往下閱讀...

二、追求賽鴿公平性：台灣賽鴿早期都在陸地舉辦，但因陸上賽鴿經常發生擄鴿勒贖案例，所以才有後來的海上賽鴿。擄鴿勒贖其實和彩金也密切相關，由於有些「苦主」（即名鴿的主人）礙於「涉及」賭博罪不願報案；或即便報案，涉案人的刑度通常也不會太重（因為擄的是鴿不是人），使得擄鴿勒贖問題益發嚴重。或者，有些人認為賽鴿主辦單位和擄鴿者，可能存在「內神通外鬼」的問題。

三、偏好幼鴿參賽：賽鴿之所以偏好幼鴿，也是公平性問題使然。因為成鴿會有ＡＢ鴿舍問題，也就是成鴿可以培養或熟悉兩個巢，而這兩個巢可能相距逾100公里，鴿子先飛回近巢再用快速車輛、火車、高鐵運至遠巢佯稱歸返，於是產生作弊違反公平性的疑慮。而幼鴿因來不及熟悉兩個鴿舍，就沒有ＡＢ鴿舍的問題。因此才有幼鴿（一生一次參賽）「遊戲規則」的出現。更由於偏好海上競賽，縱使惡劣天候也遠距放飛，造成大量鴿子墜海、失蹤，以至動保團體及大衆產生虐鴿疑慮。

四、主管機關不明：我國賽鴿產業雖然龐大，但目前處於「地下化」，或不是合法產業，所以也沒辦法規範。因此目前賽鴿的主管機關並不明確，或可以說沒有主管機關；農委會管的是「動物」不是「人」，人的部分有違法，才能有警察介入。也因此，前述立委與動保團體召開的記者會，只找到農委會畜牧處寵物管理科科長，以及刑事局偵查科科長。兩位科長雖有其專業，但面對「跨部會」的議題，其決策的力道可能不足。而若首長（例如總統與行政院長）願意出面或重視，許多問題應可立即解決。

由於前述原因，讓台灣賽鴿往不正常的方向發展。為「正常化」賽鴿，可以比利時與荷蘭賽鴿展現的「人鴿和諧」模式作為學習對象。其實，台灣賽鴿長期以來，也有機會發展出獨特的人鴿相處模式。例如鴿子是和平的象徵，也是我警察組織帽徽與背章的重要圖騰。而警鴿也成為警魂的表徵，因此鴿子（幼鴿）受虐，等於讓警察蒙羞。在此情形下，警察或全民作為鴿子的護法，並發展出具特色的人鴿文化，有助台灣賽鴿產業往正常化的方向發展。

（作者為成功大學政治系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法