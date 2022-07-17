自由廣場》無現金、健康碼，還「先進」？

◎ 謝坪霖

中國河南省村鎮銀行近日爆發儲務醜聞，超過百億存款凍結，手法簡述如下：村鎮銀行標榜高息得以吸儲，近年透過互聯網平台，積極招攬線上異地客戶，入資購買所謂儲蓄產品；然而外部法人藉由入股進而操控商行內部系統，再以公司名義虛構貸款五鬼搬運，直至周轉不靈爆發擠兌，最終釀成災難。

中國這些年一直宣揚「數位支付等於先進象徵」，於今神話轟然幻滅。相反地，無預警封鎖客戶取款與關閉轉賬功能，無異於無賴，存錢不見得能領錢，普羅大眾求償無門，公部門不僅不予講理、更有甚者還使用暴力，解放軍警解決問題的方式，就是先解決人民。

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舉世譁然歎為觀止：數家儲戶群眾陸續反應核酸檢測為陰性，健康碼卻被賦紅碼，有苦難言慘遭隔離，往昔支付行天下，如今卻寸步難行，所謂「紅碼維穩」，當局黑手介入濫用國家權能；掃碼真不等於進步—犯我者雖遠必「朱」，掌控人民的技術倒是全球最先進。

即便是共產政權，都不會盲填數字瞎發銀子，由於銀行端與使用者對帳存在現實困難，實務幾不可能將四十萬儲戶存款如數奉還，必有用戶恐將自認倒楣；春天存款凍結，夏天餘額蒸發，百姓血汗錢毫無保障，竟任如天氣般虛浮—連銀行都會是假的，荒唐鬧劇，著實值得國人三思。

（作者為金融從業人員，台中市民）

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