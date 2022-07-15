自由廣場》看國民黨老人攻擊朱立倫

◎ 郭翰林

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，總統蔡英文下令各級政府機關、公立學校降半旗一天，感念安倍對台灣的支持與貢獻，國民黨主席朱立倫也決定黨旗降半旗跟進，竟引來趙少康痛批投機、愚昧，無自尊、失去自主立場，而孫文學校校長張亞中更認為踐踏黨格、悲哀、丟臉。他們當然找過去片段的歷史來支持自己的論點。只是歷史若要如此操弄與解讀的話，藍營還是少掀屁股為妙，否則當年聲稱反共的退將如今卻親共、舔共，算不算投機、愚昧、無自尊？如果國共的歷史恩怨都不算糾結，那麼我們來談談岡村寧次，看國民黨到底丟不丟臉。

岡村寧次，和安倍晉三一樣是日本人，是二次世界大戰日本駐中國的最高指揮官，也是大戰結束代表日本政府在南京簽署降書的人。戰後，岡村寧次在一九四九年發起招募日軍軍官成立「白團」，白團不但在八二三砲戰中親赴前線獻策，也為當時的國軍訓練軍官，郝柏村、蔣緯國等人都曾受過白團的訓練。白團更為台灣基礎軍事制度提供協助，如入伍要學刺槍術、單兵戰鬥教練、成功嶺大專兵集訓等等設計，都參與其中。請問，當國軍或教科書驕傲的說著八二三砲戰的英勇事蹟時，可曾想過、提過白團的功勞與貢獻？

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不管是戰鬥藍或是所謂校長者流，如果不是眛於良知，就是習於忘恩負義。當然，悲哀、丟臉都是藍營家事，說真的，國民黨的路線為何，多數台灣民眾已經不在乎了，但深藍若想藉安倍晉三的死來搏版面的話，只能說要掀屁股之前別忘了翻歷史，以免自取其辱。

（作者為加拿大台僑）

朱主席加油！

◎ 李月霞

安倍晉三是促成日本多次捐助我國新冠疫苗的推手，是「台灣有事，就是日本有事」堅定挺台的政治家，是台灣農產品遭到中國無理抵制時為我們熱心促銷的友人，結果國民黨在那邊叫囂蔡政府不應該降半旗致哀（美國、印度、澳洲、巴西等國家都降半旗）！幸好國民黨主席朱立倫還是個正常人，下令該黨中央黨部也降半旗致哀，週四更進一步表明考慮八月前往日本參加安倍的國葬。朱主席請務必挺住，別怕這些什麼深藍、戰鬥藍的威脅，因為趙少康、洪秀柱、張亞中之流，終將證明他們只是一群會拖垮國民黨「票房」的老人吧！

（作者為家庭主婦，台北市民）

◎ 方復權

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡，國民黨中央十一日「從善如流」，跟著下半旗一日哀悼，不料卻引起「戰鬥藍」領袖趙少康、孫文學校總校長張亞中等藍營人士不滿，前國民黨主席洪秀柱更砲轟「詫異、不解、不智」，還表示國民黨身為帶領國家走過八年艱苦抗戰的政黨、多年來為慰安婦聲討正義未果，降半旗到底有何正當性？平心而論，洪秀柱此言差矣。

首先，安倍晉三不是二戰時期「軍國主義的日本人」，他不僅希望世界和平，生前也相當關照台灣。如果洪、趙、張等人對目前的中國領導人存有「幻想」，甚至認為中國已經改變，非「國共內戰」的態勢，為何不能放開心胸，認識並理解安倍晉三呢？

其次，國民黨是民間私人團體，黨中央降半旗應該比《國旗下半旗實施辦法》更有彈性。洪所謂的「違背本黨的路線、拋棄本黨的歷史，也必傷害支持者的心」等等，根本與台灣社會脫節。希望趙、張、洪等人早日醒悟，以免人神共憤，拖累國民黨。

（作者業國際貿易，台中市民）

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