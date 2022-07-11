自由廣場》從高淑專被外勞遺棄談起

◎ 官文傑

負責監督管理就業安定基金的管理會委員，竟然提議調漲外籍看護薪資，同時勞動部勞動力發展署也發新聞稿謂「低薪是國恥」。然而，台灣雇主給付外籍看護月薪在一萬九左右，新加坡、馬來西亞及中東國家只給外籍家事工一萬二左右，怎麼從沒聽過這些國家官員說「低薪是國恥」？

我們不反對適度調漲外籍家庭工薪資，但一次就調高十七％很值得商榷。大多數聘僱外籍看護的雇主，多為家有老殘的弱勢家庭，十七％的漲幅難以承受，分年分期逐步調漲才能紓解民怨，至於細節，就看就業安定基金如何幫這些家庭解套。

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既然要調漲外籍看護薪資，也要提高外籍看護的服務品質，周大觀文教基金會「全球熱愛生命獎章」得主、榮獲蔡英文總統接見的口足畫家高淑專，生活無法自理，日常生活要靠人協助，她說，聘用外籍移工，雇主不但要負擔移工的隔離費用、健保及薪水，在高舉人權的情況下，每月還要繳交二千元安定費給勞動部，結果，移工利用一九五五專線的機制，未依雙方合約逃跑，卻不算逃逸，勞動部立案的「外國人安置中心」人員還協助移工中止合約，雇主反成弱勢。

照顧高淑專的這名看護不告而別後，獲天主教新竹教區越南移工移民辦公室收容，據勞動部提供資料顯示，新竹教區收容爭議外勞自二○一六至二○二○年四年間總共從勞動部領走超過六千萬安置費；我們要質疑的是，勞動部從未編列預算資助發生勞資爭議的本國勞工，卻每年給付超過五千萬元安置費給這些外勞收容中心！

高淑專被外勞遺棄案，台中市政府勞工局終於在七月五日出面召集勞雇雙方調解，高淑專親自與會，台灣失能者暨看護雇主國際協會也派員協助；勞方除外勞外，天主教新竹教區辦公室也派三名兩小時可領一千五百元陪同費專員出席，會中挺外勞團體堅持要讓外勞轉出，台中市政府懼其淫威，不敢裁決外勞遺棄病患過錯，也不敢追究外勞無看護訓練竟詐取看護簽證來台工作，把整個案件往上推給勞動部裁決。對台中勞工局的不作為，我們深感遺憾！

最後，誠懇籲請蔡總統，在照顧外勞人權的同時，請別忘了兼顧數十萬家有重症患者家庭的人權！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

勞發署真有體察民情？

◎ 徐嘉欣

勞動力發展署發新聞稿指出「低薪損國際形象，『建議』調整看護工月薪至兩萬元」。筆者認為勞發署沒有實際體察民情，其實據筆者所知，很多聘僱移工的家庭，他們已經幫移工加薪了，但是即便加薪，還是阻止不了他們想要逃跑在外打工的念頭。

在疫情期間，家父因病必須請移工照顧，但也因為疫情的關係，這一路走來備極艱辛，不是要接收表現不佳被釋出的移工（這我們當然沒有接受），就是一口氣要求加薪六千元，還有一個講好「實拿」二萬一千元，最後還是決定要去打工，到現在家父還是請居服員來幫忙。

勞發署應該體察民情，現在到底有幾個移工還是拿一萬七千元的薪水？仲介也很明白的告訴筆者，一萬七根本請不到移工，因為移工們也知道台灣基本工資是多少，當然就會要求雇主加薪，而雇主基於現實需要的考量，少有不被迫加薪的。

移工會逃跑，實在是外面的賺錢的機會太誘人，工作自由，星期假日還可以外出打工，這收入加起來早就超過兩萬。所以為了防止移工逃跑，筆者認為不應該是用加薪的方式來遏阻，而是要有具體的政策來防範，讓這些移工能夠安於室，也讓有需求的家庭能夠真正喘息。否則再這樣加薪，有多少家庭能負荷呢？

（作者為退休高中教師，高雄市民）

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