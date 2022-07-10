自由廣場》搶救國圖日韓文閱覽室

◎ 韓良俊

筆者於二○○二年自大學教職退休，二○一七年好高興申辦了國家圖書館的入館證，從此開始享受上到六樓日韓文閱覽室的樂趣。因為那裡除了有各種內容豐富的日文新書、工具書，以及好雜誌（如有名的《文藝春秋》、NHK《今日の健康》等等)、報紙（朝日、產經）之外，照明明亮、座位舒適，真是一個享受閱讀日文書刊的好地方，一直以來已成了我退休後最喜歡經常前往的「知性樂園」。

沒想到有如晴天霹靂地，今年七月一日又去時，竟然發現本來放有過期雜誌的書櫃內完全是空的，雜誌只陳列當期的，閱覽者如想讀一年內的過期雜誌，已不能像以前隨手即可取閱，須報請工作人員走一段路，至少花五到十分鐘才能走一趟去取來。

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不僅如此，初步聽說，由於「上面」決定要做所謂「空間再造」，據說以後連整個「日韓文閱覽室」也將取消，包括那些豐富有趣的日韓文新書，都要放入書庫，想閱覽者須另行申請，同樣要等好一陣子才能拿到書，不再讓讀者方便的就近在書架上隨取隨讀了。這幾乎等於宣告那些新書都變成是「死」的，因為只能從數量龐大的書名目錄猜想、賭運氣，很難決定哪本是值得等半天拿到手時才翻讀的（相對的，中文新書大部份放在二樓，也是採開架，可供讀者隨手取閱的）。

一個服務納稅人、這麼大的公家單位，如需有所改變，不是應該朝更有利、友善於使用者的方向去「改善」嗎？真不能理解，作為台灣最上級的，動見觀瞻的國家圖書館，為什麼會決定要朝對閱覽利用者不友善的方向「改惡」？

（作者為台大名譽教授、前台大牙醫學系暨台大醫院牙科部主任）

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