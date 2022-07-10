自由廣場》安倍的國家正常化能實現嗎？

◎ 吳景欽

日本前首相安倍晉三，在奈良選舉演講時，遭槍擊身亡，震驚全世界。這除關係七月十日的參院選舉外，更牽動日本憲法第九條修正的未來。

日本二戰後的新憲法，實是由聯合國總司令部所主導，並以愛與和平為主軸。這明顯反應於其憲法第九條：「日本國民衷心謀求基於正義與秩序的國際和平，永遠放棄以國權發動的戰爭、武力威脅或武力行使，作為解決國際爭端的手段。為達到前項目的，不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家的交戰權。」換言之，日本僅有個別、被動的自衛權，而不能擁有集體、主動的防衛權。

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只是韓戰爆發後，在美國要求下，日本成立警察預備隊，即自衛隊的前身，並於一九六○年簽署美日安保條約，卻引發大規模的示威抗議。當時的首相岸信介，即安倍的外公，也遭極端分子所刺傷，致黯然下台。而在修憲有其法律與現實的障礙下，日本內閣從一九八○年代開始，就將自我防衛往集體防衛權為擴張解釋，致踩到了憲法第九條的紅線。

而在安倍於二○一二年底再次就任首相後，即提出國家正常化的目標，並以憲法第九條的修正為首要任務。惟依日本憲法第九十六條第一項，憲法修正案須有參、眾兩院三分之二以上的議員同意，並提交國民以過半數為複決後，才能生效。故安倍任內，即便自民黨及其友黨於參、眾兩院有過半優勢，卻仍難以突破修憲的天花板，致使其於二○一五年，先藉由安全保障關連法的修正，將集體防衛權正式明文化。

只是如此的舉措，使得長久以來的自衛權與自衛隊之違憲爭議，再被激化，也使日本的反戰人士，開啟新一波的憲法訴訟。而在二○二○年九月，安倍再因健康理由卸任後，推動憲法修正的態度反更為積極，尤其在去年眾院選舉，自民黨及其友黨已掌握三分之二的席次後，這股氣勢若能延伸至今年參議院選舉，安倍的目標，似就近在咫尺。

故此次選舉，安倍趁著俄烏戰爭之氣氛，除藉由替候選人的助講，強調國防預算至少要提高至國民總生產毛額的百分之二外，更直接提出將自衛隊明文於憲法第九條的主張，以求終結違憲爭議。只是在其被刺殺身亡後，就算執政聯盟取得參院的三分之二席次，安倍的國家正常化之夢，能否實現，也屬未知。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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