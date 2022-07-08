新聞線上》破大案也有錯？

記者莊榮宏

最近「殭屍」很忙，南有台南市展出殭屍，轟動武林；北有殭屍法條復活，驚動萬教。

殭屍法是指「警察人員人事條例」第廿一條：一、警監職務，由內政部遴任或報請行政院遴任；二、警正、警佐職務，由內政部遴任或交由直轄市政府遴任。

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有人說，這意思就是三線一星以上的警官，由內政部派，或報請行政院派。兩線四星以下的警正和警佐，由內政部派或六都的市長派。

倘依此法，則全國各派出所主管和分局長，縣市首長都可以派，而六都的分局長以上，則由內政部派。官都是別人在派，警政署只剩下建議權。

殭屍法原本奄奄一息，是最近有人捻劍訣，急急如律令，叫聲「起」，復活了。

回頭看葉俊榮，耶魯大學法學博士、台灣大學法律系特聘教授，也是法律專家，他當內政部長卻不曾作法喚醒殭屍，在他之前的部長也無人如此，莫非他們比較笨？還是說，有權力者應自我節制？

殭屍法一旦落實，警察汲汲於為政治服務，誰還專注治安本務？這會是人民之福嗎？莫忘台北市就曾鬧出民進黨黨工的黑二代，仗著政黨勢力，在警分局放肆，「民主進步」淪為「腐敗退步」，支持者傷透了心。

再看警政署兩位警政委員陳耀南和廖宗山，最近被相提並論。有一說，指陳從新竹市警局長直升保三總隊長，飽受批評，但廖從嘉義縣警局長直升保三總隊長，卻無人訾議，豈可兩套標準？

當然不行。

於是檢視廖宗山經歷，他幹過刑事局主任秘書後升副局長，從第三副局長晉升至首席副局長，再外放嘉義縣警局長。

「刑事局或六都警察局的主秘、副局長」，是直升保三總隊長的必備歷練，這兩樣，陳耀南都沒幹過，拿陳廖相比，是台語說的「仝款不仝師傅」。

近日傳聞，陳耀南即將升一顆星，當保一總隊長去了，前署長陳家欽原本規劃調升刑事局長的廖宗山，則原地踏步。

警界打探原因，原先以為和部長有關，卻有一說指出，廖在刑事局南打中心時期破獲一百八十一支槍械，間接導致他這次被冰凍。

知情人士說，廖破大案時，刑事局長才剛換人，這讓功獎和風光完全沒份的前任局長很不諒解，以為刻意在他離任後才破案。但槍枝何時走私，時機何時成熟，豈是人為能控制？廖有點冤。

火大的前局長雖然退休，但他一手拉拔的人在警署改朝換代後成為新貴，傳聞廖這次被冰凍，和那位前局長的舊恩怨有千絲萬縷，倘真如此，向來硬裡子、拒絕找人情請託的廖，前途可能畫上句點。

但也有人認為新貴為人敦厚，且正值用人，應該不至於以私害公。

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