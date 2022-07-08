自由廣場》間諜車之特斯拉vs.比亞迪？

◎ 陳永昌

北戴河做為中共高官避暑所在地，每年夏季渡假辦公「北戴河會議」一直籠罩著神秘色彩，今年十月中共第二十次全代會牽動高層權力改組，格外引人矚目。外電披露，自七月起，北戴河禁止特斯拉電動車進入，為期至少兩個月。

配備攝影鏡頭與感測器的特斯拉，行進間蒐集沿途街景與路況等即時影像，記錄時間地點路線等車輛與駕駛大數據，透過人工智慧與機器學習，自動駕駛輔助系統日新月異，掀起一場交通革命，卻成為北京當局眼中的「間諜車」。早在去年三月，中國軍方下令禁止特斯拉進入軍事管制區，後來又傳出公家機關職員的特斯拉不准停放政府大樓內。六月初習近平訪問四川成都，當地警方單單只管制特斯拉進入市區。

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中國各大車廠爭相投入鉅資研發自動駕駛輔助系統，唯獨官方鎖定特斯拉禁行，背後有兩種可能：特斯拉技術最先進，可以蒐集到別家車廠蒐集不到的機密資訊，必須另眼相待；要不然就是特斯拉美國血統始終讓中共不放心，禁行令是「美帝亡我之心不死」陰謀論作祟下的產物。

特斯拉首座非美國本土製造廠其實就落腳上海，二○一九年底投產後，在中國官方威脅利誘下，全力加速零組件國產化，特斯拉上海廠現在出廠車輛高達九成零組件是中國本地生產，創辦人馬斯克再三保證：不會向美國政府提供在中國或其他國家收集的數據，後來更進一步在中國建立數據中心，宣示將中國用戶所有數據留在中國。只是「非我族類，其心必異」，馬斯克種種表態加上具體作為，仍無法消弭中共疑慮。

中國汽車出口量去年首次突破兩百萬輛大關，其中電動車成長三倍，出口超過卅萬輛，特斯拉上海廠就佔十六萬輛，主要銷往歐洲市場。

若按照中共邏輯：電動車具備先進監控功能，蒐集大量數據有可能流入外國政府手中，行駛在歐洲大街小巷的特斯拉，會讓中共有機會伸手掌握監控數據？如果中國製特斯拉無法讓人放心，透明程度更低的其他中國品牌國產電動車，如何贏得海外消費者信賴？

比亞迪是中國電動車市場中成長最快品牌，旗下電動巴士總交車數量超過七萬輛，於七十個國家四百座城市上路，在日本電動巴士市佔率高達七成，英國總交車數突破一千台，連台北市也看得到比亞迪車體電動巴士蹤影。積極打造智慧城市的全球各主要城市，敞開雙臂歡迎中國製電動巴士，車上攝影鏡頭與感測器持續不斷蒐集大量數據。兩相對照，是中共官方自己杞人憂天，或是其他國家太過單純天真？值得深思。

（作者為企業專業經理人）

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