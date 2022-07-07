自由廣場》回應〈嘲笑政治正確的不正確〉

◎ 張經偉

拜讀貴報讀者投書〈嘲笑政治正確的不正確〉，論及《哈利波特》小說原作者JK羅琳，及在電影版中飾演「妙麗」而大紅大紫的艾瑪華森，兩人圍繞性別議題的論戰與失和。該文斷言「華森就是站在LGBTQ這一邊。對於華森的攻擊，也可視為是對性別平權、多元認同持反對態度者的反撲」，竊以為過矣。

對於性別議題這類所謂「普世價值」的談論，常就這麼輕易陷入歐美視角（尤其好萊塢視角）下的所謂自由與保守二派之對立。然而「普世」只有歐美嗎？難道我們不能將其他地方（當然包括台灣）的視角與價值觀，帶入這些議題的論斷之中？

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就以此案為例，我難以苟同華森，並不是因為我意圖「嘲笑政治正確」或「反撲性別平權、多元認同」云云，而是因為我贊同台語講的「惜情」和「食果子拜樹頭，食米飯拜田頭」。若無妙麗可演，華森哪有今天？羅琳沒有傷害特定人士、亦無造成公共危險，只是觀念不同，華森就如此翻臉、鳴鼓攻之，若以台灣傳統來看：無血無目屎、飼老鼠咬布袋！反之，若全然採用西方（不論左中右派）視角才夠格叫「普世」，那我們也該為了觀念而翻臉無情：這就去拆了雷震、殷海光等人的台，因為他們的國家觀念，更近乎「自由中國」，而非嚴格定義上的台獨。

不知諸君對於「普世」的理解為何，我個人的理解正是如此：把我的故鄉帶往國際，能有多少共鳴，就是多少普世。因此，談論普世價值時，當然可帶入台灣價值。

（作者為清華大學歷史碩士，高雄市民）

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