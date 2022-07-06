自由廣場》通貨膨脹推升所得稅率

◎ 楊德源

通貨膨脹侵蝕所得購買力，每個人都感受得到。然而，大家卻忽略通貨膨脹推升所得稅率，繳給政府的錢也變多了。台灣的最高所得稅率不算特別高，大多維持在四十％。但多數人的所得稅率，卻因為通貨膨脹持續被推高。

一九六○年時的最高所得級距是二百萬元，相當於每人平均國民所得的三三七倍。換算成現在的所得超過三‧三億元。對這些超級有錢人課最高稅率，應該是合情合理。最高級距在一九七八年提高到三百萬元，一九八三年調高到四百萬元。但是，通貨膨脹的影響逐漸加深。在一九七一年以前，最高級距是平均國民所得的一一○倍以上，到了一九七八年以後降到五十倍以下，一九八七年以後更降到廿倍以下。甚至在一九九四年之後，最高級距不到平均國民所得的十倍。換言之，被課最高稅率的人，不再是超級有錢人而是中產階級。事實上，所有的人都受到通貨膨脹的影響，稅率大幅上升。不少竹科工程師因此大失血，必須繳高額所得稅。

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政府可能也注意到此一趨勢，二○一五年曾將最高級距調到一千萬。即使如此，也只有平均國民所得十四倍而已。雖然最高級距曾多次調整，依舊改變不了通貨膨脹推升一般人的所得稅率。去年的最高級距是四五三萬，不到每人平均國民所得的五倍。照理說，應該是社會中比較有錢的人繳最高稅率才對。從上述分析可明顯看出來，現在賺錢不算太多的人也被課最高稅率。通貨膨脹侵蝕所得的購買力，又推升所得稅率，才真是一頭牛剝二次皮。

（作者是高雄科大金融系教授）

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