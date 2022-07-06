自由廣場》（鏗鏘集）中國中國，哎哎哎哎！

◎ 李敏勇

清帝國時代，割讓台灣給日本，一九四五年二戰結束，國民黨中國代表盟軍接收，進佔統治，台灣被日本殖民歷時五十年；香港割讓（含租借）給英國，一九九七年共產黨中國以「一中兩制，五十年不變」的中英聯合聲明，收回香港，香港被英國殖民歷時一百五十二年。香港，一千多平方公里面積；台灣，三萬六千平方公里面積，比起舊俄、蘇聯時代從清帝國割讓的外西北、外東北地區約一百七十萬平方公里失土，小巫見大巫，但共產黨中國與蘇聯簽訂的邊界條約，算是永遠的失地了。

香港回歸中國廿五年，鄧時代承諾的一國兩制五十年不變早被拋棄，習近平還大言不慚在奇怪的慶典中誇東耀西，警察特首揭開脫英返中的治理新階段。中國畢竟是中國，什麼「自由」、「民主」就算了！這對沒有自由、沒有民主的中國本土─他們說的「內地」，是威脅、是諷刺。為什麼香港人有不一樣的政治待遇？不剝奪，難道要中國人民仿而效之？自由、民主是顛覆中國共產黨人民民主專政的違禁品，豈能讓火燒到本土？

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被割讓給英國、被殖民竟發展成了東方之珠，這還得了。昔日香港人自認優於中國本土的生活形貌，刺痛喜歡誇耀中華文化的中國統治當局，也讓一些中國人怨懟，這更是共產黨中國必欲打擊而後快的原因。國民黨中國以「光復」說接收、進佔台灣，引發二二八事件的民怨即是相同原因，割讓給別人，接收之後竟對被割讓者埋怨、懷恨，就像送或賣給人家的兒女、回來後，見人體面，另眼相看，必欲打擊之。國民黨中國、共產黨中國，一個樣子。

難怪，一九四五年，被中華民國「光復」的台灣，一九九七年，被「回歸」中華人民共和國的香港，分別都回歸「祖國」懷抱就遇到劫難。國共中國的革命建國根本不是為國民、也非為人民，而是為他們的黨國。國共中國離民主、自由的世界文明都太遠了，藍色革命、紅色革命的西方政治文明，只是借來、偷來的口號或旗子。到頭來，都奉回溯的中華帝國民族論為本。中華人民共和國走資化，成為大經濟體，又如何？

走資化，標榜中國特色社會主義，金玉其表，敗絮其中。一大堆達官顯貴家人移居歐美甚至澳紐，享受更文明的社會條件，大量留學生想在自由資本主義民主國家滯留。這樣的國家大概只能等待內部自行瓦解了，習近平的共產帝國已不是北朝鮮那樣的本格共產主義國家，走資化應該是破口。多行不義必自斃，就等中華古訓的鑑照吧！稱帝又有什麼用？歷史自有歷史的律則，中國的發展與文明世界背反，終究不會被祝福！

（作者是詩人）

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