自由廣場》岸田文雄力挺台灣 蔡總統安心邁開大步

◎ 林逸民

日本首相岸田文雄在七大工業國高峰會上，大聲喝斥中國，譴責中國船隻無故入侵尖閣群島（釣魚台）海域、在東海侵犯日本領海開發天然氣，為印太地區安全帶來嚴重威脅；他並強調不容許片面改變現狀的嘗試。對於台灣，岸田特別提及台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲七大工業國應加強印太地區國家安全合作。

會後，岸田文雄緊接著前往西班牙，參加六月廿九至卅日舉行的北大西洋公約組織峰會。由於日本並非北約成員國，此次為日本首相首度出席，意義格外重大。同時，尹錫悅也是南韓總統首度參與北約峰會。日、韓均被拉進北約峰會討論，顯示歐美主要國家的戰略重心已轉向印太。

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岸田文雄更特別指出「今日烏克蘭，可能是明日東亞。」說出北約各國的心聲。雖然烏克蘭戰爭仍如火如荼，但是真正的世界和平威脅，並非已是明日黃花的俄羅斯，而是中國在印太地區的侵略野心。岸田文雄並強調：日本將在五年內徹底增強國防能力，確保大力增加投資國防預算。

岸田文雄發表以上宣言後，中國立刻發動言論戰反擊，在北京舉辦論壇，並動用家族四代均與中國關係匪淺、一向是中國傳聲筒─任內親中反美，甚至稱中國對釣魚台主張有道理、且是史上任期最短的前日相鳩山由紀夫做中國喉舌，強力抨擊岸田文雄的主張，在助長「台灣獨立」。

中國跳腳、鳩山由紀夫代言，反而說明了岸田文雄的真意。的確，當前日本國防外交戰略的諸多安排，包括岸田文雄於七大工業國峰會、北約峰會的發言宣示，正是實質力挺台灣獨立。原因也很明確：因為台灣是遏制中國侵略野心的印太戰略關鍵。

日本首相更迭時，台灣人曾擔心：岸田文雄過去被認為是自民黨中較為親中的一派，不知是否會繼承續安倍內閣堅定挺台的方向？如今看來，已不需要做此擔憂，畢竟，日本國策根據國家戰略需求，並不會因首相的個人喜好而改變，即使岸田過去曾對中國友善，乃「此一時彼一時」，如今他已深刻明白中國是日本與世界和平的重大威脅。

岸田文雄堅定支持台灣，台灣也應積極呼應盟友的期待，期待蔡英文總統能在第二任期，努力為台灣擺脫造成名稱混淆困擾的「中華民國」，以宣示和民主自由價值盟友站在同一陣營，對抗專制侵略的中國，以台灣之名，擔任印太和平的堡壘。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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