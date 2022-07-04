自由廣場》反對片面修正《古蹟修復及再利用辦法》

◎ 李冠儒

文化部公告修正《古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復或再利用採購辦法》第八條之一，背後反映的問題是目前投入文資修復的建築師太少，投標意願過低、流標次數過多。惟文化部此次片面修法恐怕是見樹不見林。

一、建築師為何實際從事文資修復者少？現況建築師如何從事文資修復？過去，依《古蹟修復及再利用辦法》（下稱《再利用辦法》）第九、十條規定，古蹟修復或再利用辦理工作報告書之擬具及解體調查、規劃設計、監造等，應具有開業建築師、相關執業技師資格外，且須有相當實績。然而，自二○一二年修法，相關執業技師亦能參與；二○一七年修法，增訂第十九條規定，歷史建築、紀念建築之修復及再利用得免除第九、十條之資格規定。簡單說，只要是開業建築師或相關執業技師，都能從事文資修復。法規都已幾乎無門檻的打開了大門，為何還需要修法增加建築師或技師投入文資修復之意願？原因在於，即便《再利用辦法》第十九條「得」免除資格規定，實務上需求端（甲方）還是會希望找有經驗者。

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二、建築師為何難以進入文資修復？據內政部統計，二○二一年建築師開業人數為四五五五人，另依據文化統計網近年文資之古蹟、歷史建築與紀念建築的指定／登錄之數量年平均約一百件。由此可知，每年至多約一百件潛在修復案，若不重複，全國就僅有約二％的建築師從事文資修復，具文資修復經驗之建築師少之又少。雖然每年文化部會與建築師公會合辦文資修復培訓講習（二至四場），然而，課程卻僅有兩天，且名額有限（五十至一百人）。文資局、建築師公會不思考如何深化文資修復建築師之培育，如此片面的增加服務費用百分比，不過是圖利既得利益者，完全無助於文資專業的提升、傳承、弘揚。

三、文資修復之勞務採購案流標原因為何？到底是因為建築師挑案子還是招標金額過低才導致流標？法規修正說明絲毫未提及、更未分析文資修復之勞務採購案流標原因。且相較文資修復之勞務採購案，工程採購案流標更是家常便飯，為何未一併檢討？就算勞務案順利發包又有何用？且羊毛出在羊身上，在招標金額固定之下，勞務費用增加，等於變相減少工程費用。

綜上，筆者並不反對修法，但反對片面修法、治標不治本的修法。今年正逢《文資法》立法四十周年，文資仍在不斷摸索與改進，文資的問題不只法的問題，此次片面修法，完全忽視房間裡更大的大象；即如何持續培育、並吸引優秀人才進入、及提升全民的文資意識。如此，文資才可能成為每個人的文資，獲得真正的保存、傳承與弘揚。

（作者為地方文資公務員，台中市民）

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