自由共和國》蕭新煌／可悲的香港「七一回歸」

香港新任特首李家超(左)七月一日在就職典禮上，向中國國家主席習近平鞠躬。（歐新社）

蕭新煌／總統府資政

習近平在七月一日親往香港慶祝和驗收香港回歸廿五年的成績。（歐新社）

習近平在七月一日親往香港慶祝和驗收香港回歸廿五年的成績。不管他怎麼粉飾他在背後「收拾」香港的暴行，在我看來，習大大「慶祝」的其實就是香港的共產主義化和被獨裁化。而所謂能「驗收」的也就是當年「一國兩制」承諾的死亡和對國際宣示中國政府之不可信；所謂中國納入國際秩序和規範，從「香港的失敗實證」已看得一清二楚。

如果台灣的「統派」（如統促黨、新黨、部份的國民黨），還執迷不悟，迷信「統一」，完全不看香港廿五年來的命運，那就不是所謂有關台灣前途言論自由的範疇，根本就是為虎做倀，甚至是犯了通外敵和搞內亂的罪過了。

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廿五年來，我從一九九七年七月一日前夕冒著大風大雨在香港目睹「回歸」開始，一直目不轉睛的追蹤和觀察香港人對「一國兩制」的民意變化，從期待、樂觀、觀望、失望，到絕望。證據之一是歷年的香港民意調查資料所反映的趨勢。有消息透露，香港民意機構原在七一前發佈的「一國兩制廿五周年民情總結」都被迫延後公布。證據之二當然就是自二○一五年到二○二○年來的香港時代革命（佔中、雨傘運動和反送中抗爭）所暴露的集體反抗。

我對香港民意廿五年來的動向，深感同理，甚至同情；對過去幾年來香港人民激進抗議行動的起落，更是感同身受和無限唏噓。香港的悲慘經驗，相信帶給每個台灣人給很大的衝擊（或許除了那些少數無感無知的統派）！

香港這幾年給台灣的警訊是「今日的香港，明日的台灣」，這句話對有良知又有感的台灣國民很受用；也以各種方式聲援香港對北京的抗爭。但也許包括台灣在內的國際聲援，做得還不夠，香港還是「二次淪陷」；被中華人民共和國完完全全的「吞噬」了。

香港從小漁村到「殖民地」，再從「殖民地」吸引大量「被殖民人民」遷入形成「香港殖民社會」；再到「去殖民」和「再殖民」。近兩百年的香港史道盡了政治的無情和虛假，以及人民的無力和悲情。台灣人民如果不能深切記取「香港悲劇」，悲憤地站起來捍衛台灣主權，那也將只能隨著悲慘歷史的洪流，而萬劫不復。

看看新上任的香港特區特首和他的團隊，清一色是「北京統治香港」的臉孔，民主和自治已亡，媒體自主已死，公民社會的抗爭能力，也似已不復存在。

面對無情的北京政權，香港的「被回歸」，真的不是「去殖民」，而是「再殖民」；被納入「中華帝國」的帝國主義擴張版圖。中共在一九九七作做的「一國兩制」國際承諾和中英雙方的條約，竟然可以以一句「已是歷史舊事」而馬上食言，可見中國政權的不可信和無恥，所以我覺得用無恥來稱呼「七一」回歸，也並不為過。自由之家為此發出嚴正聲明，指責香港和中共政府用「國家安全法」完全剝奪了香港七百多萬公民的基本人權、政治權利和公民自由權。因此，它更要求聯合國國人權委員會對香港進行是否違背國際公民和政治權條約的調查，並以此制衡香港政府的未來行徑。

在「不自由」的中國控制下，香港的命運這幾年來也已淪落成為「部分自由」的地區。

在任內面對香港變局應對失策的前特首林鄭月娥，在最後一篇臉書貼文，竟也寫下「香港由亂轉治」、「重回一國兩制的正確道路」和「習近平五年前在香港的講話是她的信心依靠」之類的反動和肉麻文字，實在令人感慨不已。

當年北京想用香港的「一國兩制實驗」做為對台灣的魚餌，如今這個實驗被中共自己搞砸，已無計可施。習近平更一不作二不休，乾脆將「一國兩制」丟掉，搬出「一個中國的統一台灣方案」，「併吞台灣」的嘴臉暴露無遺。台灣人民在感嘆香港同胞的回歸命運之餘，更要向中國大聲喊「不」！

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