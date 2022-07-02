自由廣場》芒果確診？ 中國居隔！

◎ 葉昱呈

繼台灣白帶魚、竹筴魚外包裝遭中國檢出新冠病毒後，日前中國管轄的特別行政區澳門，宣稱有一批台灣芒果樣本檢測新冠病毒核酸呈現陽性，總計二十箱、一百公斤的台灣芒果遭全數銷毀，並暫停涉事廠商相同來源產品進口一周，筆者認為此舉不僅欠缺科學證據，且已違背國際商業規則。

首先，新型冠狀肺炎係屬於動物性病毒，不會感染植物或透過植物傳播，且截至目前並無證據顯示貨物包裝上的新冠病毒會傳播給人類，其主要原因是因病毒在物品表面存活的時間有限，如果中國以新冠病毒為由，銷毀台灣芒果並暫停進口，即應提出有科學證據之風險評估，證實芒果外包裝是否真有新冠病毒？以及包裝上的病毒是否具有讓人類染疫的風險？始足以讓外界信服。

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事實上，自二○二○年起，世界貿易組織（WTO）食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）例會，澳大利亞、加拿大、歐盟、印度、俄羅斯、美國等會員，都曾對中國「過當」的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）措施，影響食品及農產品貿易提出關切，可見中國以新冠病毒為由影響國際貿易的劣行，早已「前科累累」。

此外，即便是驗出芒果外包裝有新冠病毒，亦可利用漂白水或酒精進行清消來解決，有必要全數銷毀芒果嗎？如此「鴨霸」的離譜行徑，只能讓人搖頭。

（作者為衛政公務員，屏東市民）

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