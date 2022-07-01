社論》支持打造亞太版的北約

北約秘書長史托騰柏格說，由於中俄在外交和軍事上合作，中國的崛起是挑戰。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未歇，對地緣政治的撞擊愈加明顯。歐洲國家為了防範東邊惡鄰的進逼，北約組織的集體防衛力量，成為凝聚歐洲國家團結的最重要安全保護傘。包括芬蘭和瑞典也獲邀加入北約，對區域安全不再置身事外。北約成員國將從三十個增至三十二個。另方面，被北約視為直接威脅的俄羅斯，因為中國等少數國家暗中撐腰，是烏俄戰事至今無法結束的重要原因。從北約角度，中國對歐洲地區的危害，不亞於俄羅斯。北約國家領導人舉行峰會，甫公布新戰略概念，首度認定中共已然構成「系統性挑戰」。中俄的合流，促使北約組織將眼光投射至印太地區。

北約秘書長史托騰柏格說，由於中俄在外交和軍事上合作，中國的崛起是挑戰。北約新戰略概念並指，為捍衛聯盟安全利益，將共同努力處理「中國對歐洲—大西洋安全構成的系統性挑戰」。北約將捍衛共同價值觀和基於規範的國際秩序，包括航行自由。這次峰會另項重點，是日本、澳洲、南韓及紐西蘭四個亞太國家領導人的與會。日本首相岸田文雄並積極主張印太地區應與北約擴大合作。新戰略概念也反映亞太民主國家的共同關切。為因應中共軍事擴張，破壞航行自由，將東海、台海、南海這三海，納為勢力範圍，民主國家此刻相互奧援，以遏制中共的野心。

請繼續往下閱讀...

歐洲國家為主體的北約組織，關注亞太，中國芒刺在背。北京方面指責：「堅決反對一些勢力鼓動北約把觸角進一步伸向亞太，或者依托軍事同盟拼湊『亞太版北約』。早已過時的冷戰劇本，絕不能在亞太重演」。中共急著反對，凸顯民主國家的集結氛圍，正礙其擴張。同樣，北韓透過官媒抨擊，美國、日本、南韓將舉行聯合軍演，是建立「亞洲版北約」的危險訊號。北約組織經由擴大成員與強化軍備，固守歐陸防線，嚇阻了俄羅斯的西進節奏。這樣的集體防衛模式，使中國、北韓等專制國家，惶恐不安，不約而同狂罵。這也反證民主國家之間，若能攜手打造出亞太版的北約，將對全球形成更穩定的軍事安定力量。

目前維護亞太秩序的主要國家是美國，除軍力進駐，另經安全協定，例如美日安保條約等，建立雙邊安全鏈。去年形成的「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS），將英國納入維護印太安全的國家。此外，還有日本、澳洲、印度和美國所組的「四方安全對話」（QUAD）。不過，亞太地區幅員大、國家多，相較歐洲的北約組織，亞太地區明顯欠缺具集體防衛的多邊安全機制，這也使中共得以在區域作亂。美國前國務卿龐皮歐近日演說倡議，美國必須擴大「四方安全對話」成員，加入南韓、英國和法國等國家，此外，「澳英美三方安全夥伴」也應納入這個擴大的安全聯盟，以抗衡中國。

烏俄戰爭說明，戰事之所以侷限在烏克蘭，未擴至中東歐地區，就是因為有北約組織的共同防禦設計。亞太版的北約模式若能成形，建立有力的多邊安全架構，將可使中共有所忌憚，收斂猙獰面目。至於這是否為「新冷戰」，關鍵在北京有無放棄窮兵黷武。事實上，當年東西陣營的冷戰結構，因軍事相互制約，避免了大戰的出現，反而維持一定程度的穩定。若干分析認為亞太國家彼此差異太大，加上部分國家易受北京的分化影響，難集結力量抗中。然而，北約建立，主要因為面對前蘇聯的巨大威脅。當中國的進犯愈來愈可能，對周邊國家，安全利益將會壓倒一切，先處理共同大敵，才是各國生存關鍵。

不過，不是等到北京更加地張牙舞爪，方尋思作法。也不能等到衝突發生，才去補上破網。歐洲北約已運作七十多年，但亞太版的北約，卻還在紙上談兵。面對中國威脅，較快作法或是「北約擴至亞洲」，納入北約重要成員，在亞太安全發揮角色。同時，這樣的安全設計，無法漏掉台灣。我們處在對抗威權政權的最前線，亞太版的北約，就是讓這些受到脅迫的民主國家，不再是單打獨鬥，集結實力並預防衝突。備戰以避戰，英國外交大臣特拉斯說，烏俄戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，而「這個重要教訓也適用對台灣的態度」。按照英外相發言，相關國家若受制所謂一中，對台灣支持舉棋不定，一旦台灣有事，勢必會擴及印太有事。屆時，即便真浮現亞太版的北約，恐也易遭中共先後突破而名存實亡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法