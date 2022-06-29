自由廣場》再生資源不是二手貨

◎ 陳文卿

「循環經濟」是當前全世界高度重視的議題。可是很多人都將循環經濟僅視作二手商品回收利用，價值大打折扣，而這觀念大錯特錯，完全失去藉由「循環」創造「經濟」的價值。

筆者最近看到建材業者提供某國營企業之工程採購規範，對於大量用於管溝填埋、鋪面工程等的控制性低強度混凝土（CLSM），雖然同意可使用再生粒料以替代天然砂石，但是卻明定單價必須打七折。這是將再生材料比照消費性產品，視為二手貨的錯誤想法。

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花一百萬元買一輛新車，開了一陣子之後，雖然功能仍十分完好，若要出售也被視為中古車，售價必須打打折。任何的消費性產品，包括家具、電器用品、甚至機械零件等都是如此，這是很合理且大家都能接受的市場法則。

可是這種法則拿來用在材料上，就不見得合理了，所謂「再生粒料」基本上都必須經第三方公正驗證，確認品質、性能符合國家標準（甚至更超越），就不能將其視為廢棄物了，因此建立「無差別性原則」是推廣使用再生資源的重要關鍵。

國內目前包括垃圾焚化爐產生的底渣和煉鋼業的鋼碴，每年源源不絕的產生量高達好幾百萬噸，這些都是可以取代天然砂石，也是很重要的城市礦產。而為了加強這些「再生粒料」在公共工程的運用，行政院成立一個「跨部會推動小組」，要求各公務機關辦理各項工程時應優先使用再生粒料。工程會近年也很努力配合循環經濟增修相關的法令，接下來要做的是，各基層公務機關必須再加強教育，因為要落實循環經濟執行成效，觀念可能比法規、技術更重要。

（作者是台灣資源再生協會常務理事）

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