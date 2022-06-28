自由廣場》客貨艙消毒綁一起 桃機中轉受影響

◎ 傅安堂

桃園機場自六月十五日開放中轉後，正如筆者先前投書「開放邊境 先從桃機中轉開始」文中指出，可以讓機場及航空業者有充分時間來審視各項人力設備及流程，以避免發生類似國外機場因人力及設備問題，導致班機延誤讓旅客在機場久候，英國西斯羅機場行李系統異常，即是最近國際矚目案例。

同時，桃機開放中轉後，也浮現轉機行李無法趕上下個航班的問題，原因是依照現行民航局發佈「強化航空器消毒清潔指引」流程─航機降落桃機後，客艙（旅客及機組員離機後）及下貨艙均需進行消毒，關艙門靜置十分鐘再開啟空調循環過濾五分鐘，完成後方可進行卸載行李。但這已距離入境航機定位至少卅分鐘後，若遇旅客人數眾多或是有輪椅旅客，則可能再延誤十到十五分鐘，這也是入境旅客須在行李提領區等候託運行李的原因。

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在中轉方面，轉機行李須運送至機場地下室通過安檢，分裝至轉機班機的行李櫃再上機，此流程約需卅分鐘，意即從入境航機定位後至轉機行李被裝載到下一班機，至少費時五十至七十分鐘以上，可能導致該班機延誤或為讓班機準時起飛而發生轉機行李無法上機，衍生後續行李未到的客訴問題，更可能影響到旅客對桃機中轉作的不滿及抱怨，機場當局應予正視。

將客貨艙消毒作業合併實施，並不合乎防疫邏輯及航機空調運作原理，因為客機的下貨艙基本上是不會開啟空調（只有機尾散艙有載運活體動物時才會開啟空調維持溫度），況且貨艙萬一有病毒而客艙原本沒有病毒，經過空調循環過濾五分鐘豈不是又將病毒帶入客艙？雖然機上HEPA系統有九十九％的過濾病毒效果，可確保安全，但將客貨艙空氣混和過濾在防疫邏輯上並不合理。目前國際上有實施航機消毒的機場都是客貨艙消毒分開作業，建議桃機應盡快與相關單位研議修改現行消毒流程，除可以達到客貨分開消毒的安全防疫，更可減少因消毒作業引起的行李卸載延誤，避免入境旅客久候，以確保中轉作業順利！

（作者是資深航空從業人員）

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