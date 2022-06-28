自由廣場》﹙北社評論﹚翻轉台灣人的三大弱點

◎ 葉賽鶯

日治初期，後藤新平任台灣民政長官時（1898-1906），曾說台灣人怕死、愛錢、愛面子。論者引證為台灣人的三大弱點，而視為恥辱。不過換個角度思考，怕死或有助於台灣防疫成功，愛錢促使台灣開創經濟奇蹟，愛面子更讓台灣人力爭上游，在國際賽事屢造佳績。

怕死是人之本性，豈分人種？對抗武肺以來，人人朗朗上口的帶口罩、勤洗手、保持社交距離，美日歐等醫療先進國家雖也做如上宣導，卻未嚴格執行，以致每日罹疫者多達數萬、甚至數十萬，而台灣則曾長期｢嘉玲」並獲世界防疫模範生美名。這固然是防疫中心及醫護人員奉獻心力，各級政府嚴格執法所致，但與台灣人怕死的弱點或許也有關係。而上個月加州台灣教會面對準備大開殺戒的周嫌，鄭達志醫師奮勇犧牲對抗，張宣信牧師率眾反擊制服，使上百人免於傷亡，卻是台灣人面對大是大非時，不怕死的明證。

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愛錢，不是說君子愛財、取之有道嗎？升斗小民為求溫飽，努力賺錢；早期台灣創業者提著一只小皮箱，跑遍全世界行銷商品；柔弱少女吟唱著｢孤女的願望」等歌，相偕到城市做工，賺取微薄工資，貼補家用；有專才者發展各種產業，締造台灣經濟奇蹟，愛錢的動機不容忽視。何況台灣人努力賺錢，卻也捨得捐錢。台灣並非富冠全球，但於日本福島核災時，捐款金額卻名列第一，並高出各國捐款總額；近來烏克蘭人民因戰火顛沛流離，台灣捐款已約十億台幣，民間團體更結合國際慈善組織出錢出力，已安頓六萬多難民。足見台灣人重視錢財的來去，更懂得以錢財助人。

愛面子，應是力爭上游的同義辭，力爭上游非如韓片「寄生上流」，而是讓自己真正出人頭地，也讓親友、國家與有榮焉。近日戴資穎一雪前恥，獲得國際羽球賽雙冠；先前其他高手在東京奧運獲得歷年最多獎牌；日前才公開台裔美籍十歲女孩莉亞以創意台菜，獲得小廚神冠軍。都是經年揮汗練習，才能在各種競技場域爭光，贏得名利雙收，愛面子不也有功？

十九世紀末期，有人指摘台灣人如上三大弱點。時至廿一世紀，台灣人卻將這三大弱點翻轉為正面向上的動能，助益台灣防疫成功，勇敢面對死亡威脅，開創經濟奇蹟，並揚眉吐氣於各種國際競技場域，為台灣爭光！

（作者是台灣北社理事）

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