自由廣場》加入CPTPP尚未成功 台灣需先改變貿易心態

◎ 林逸民

日本為了對抗中國推動的RECP，積極拉攏印太各國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，更包括印太以外的英國，台灣目前也正在申請中，這將是台灣打入國際貿易的一大關鍵，不過，在爭取加入CPTPP推動貿易之前，台灣要爭取世界的支持與認同，對世界貿易的態度與想法，可能需要一點點改變。

過去世界各國認為「中國市場大，台灣市場小」，往往對中國不合理的威脅讓步，成為欺壓台灣的幫兇。隨著中國經濟趨緩、貨幣危機，以及中美貿易戰、中澳貿易戰，這個現象開始有了微妙轉變，先前台灣於卡達足球世界盃又遭列為中國的一省，經抗議後，主辦單位從善如流，將台灣正名為台灣。顯示中國市場在國際上吸引力已經下降，欺壓台灣的能力也跟著減弱。

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國際上的發言權，其實與進口市場規模有關。台灣過去總是以賺取外匯為貿易唯一想法，不過如今外匯存底已經相當足夠，還繼續大量出超激增外匯，造成台幣升值壓力，反使出口廠商競爭力下降，若央行出手壓低匯率，又會遭貿易夥伴指控為匯率控制國。出口導向政策造成內需萎縮，則讓台灣市場在國際上被忽略。

近來中國與澳洲挑起貿易戰打壓澳洲紅酒，使每年市場大減至僅剩二億澳幣，澳洲葡萄酒管理局因此關閉中國辦公室。二億澳幣相當於約八十幾億台幣，約等於台灣目前紅酒市場規模，台灣目前紅酒消費還有相當大增長潛力，如果台灣人認真買澳洲紅酒，再配合相關稅制鬆綁，市場可望數倍增，以後澳洲重視台灣市場重於中國市場，並非不可能。

出口導向政策總是喜歡對進口品課重稅，認為國民都不要消費舶來品最好，以汽車而言，台灣買車比國外更貴，而且配備還往往落後，對國民相當不公平。現在的台灣需要改為貿易平衡的概念，應鼓勵國民多消費進口商品、擴大內需市場，出口賺取的外匯用來提升國民的生活品質與素養，不造成升值壓力，出口會更順利，國際也會更重視台灣市場，更不會忽視台灣。

區域貿易協定的加入與否，操之在人，但貿易還有許多可操之在己的部分，先改變心態，將台灣市場做大，美國三億人口可以為世界市場，誰說台灣市場一定只能小呢？

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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