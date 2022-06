自由廣場》回應譚慎格星期專論

◎ 沈建德

昨天譚慎格星期專論[美國的「政策」對中國的「原則」],認為「一中政策」和「一中原則」是取決於「舊金山和約」的台灣地位未定,是和約推手杜勒斯的傑作。本人研究並非如此。

舊金山和約簽字前的會議記錄記載,在說明和約第二條日本放棄台灣等地時,杜勒斯只說leaving the future to resolve doubts by invoking international solvents other than this treaty.然後在說明和約第三條時補上聯合國憲章第七十七條,一九四五年六月二十六日中國、蘇聯都同意的國際解方(international solvent),它規定自敵國(例如日本)分離的領土由聯合國託管。何况杜勒斯曾参與一次大戰後的和約,他知道戰敗國放棄的地區恢復主權,而非地位未定,聯合國早有先例。

請繼續往下閱讀...

例如一次戰後敘利亞由鄂圖曼土耳其放棄,法國託管,但一九四五年它就是聯合國的創始會員國,而聯合國會員國的資格是主權國家;二次戰後,義大利放棄的利比亞、索馬利蘭,一九四九年聯合國大會二八九號決議,前者一九五二年獨立,後者由義大利託管十年到期獨立。兩國分别在一九五五及一九六○年成為聯合國的會員國。戰敗國放棄的領土,台灣到現在還被「地位未定」、隨波逐流,可憐。

事實上舊金山和約前言述明,日本絕對遵守聯合國憲章的原則,其所放棄的台澎,當然照聯合國憲章第七十七及七十六條的規定,亦即恢復主權,託管自治或獨立,地位明確,並非未定。

另外,中國的「一中原則」是基於「開羅宣言」而非「舊金山和約」,自一九五○年八月二十四日周恩來電聯合國安理會到今天的習近平都是如此(見http://www.taiwannation.com.tw/topic017.htm第5項及第77項)。但它早已被杜勒斯主持的舊金山和約簽約過程否定了,四十九簽字國支持。會中杜勒斯說,波茨坦宣言是和平條件唯一的定義The Potsdam Surrender Terms constitute the only definition of the peace terms to which, and by which Japan and Allied Powers are bound. 又說,和約第二條日本放棄台灣等是嚴格又小心遵守波茨坦宣言第八條的結果Therefore, the treaty embodies article 8 of the Surrender Terms….. The renunciations contained in article 2 of chapter II strickly and scrupulously conformed to that surrender term.

他並指出,有些盟國對此有意見(例如以蘇聯為首的集團,主張依開羅宣言台灣交給中國),但對日本對全體盟國均無拘束力。此言暗示開羅宣言根本無台灣交給中國的意含。

七十一年前杜勒斯及參與簽字的四十九國,包括美國在内,就粉碎了該波茨坦宣言第八條實施開羅宣言是把台灣交給中國的謊言。想不到今年二二八以來還容許中國用開羅謊言招遙撞騙,四月七日裴洛西取消訪台,五月二十八日美國國務院把已取消的「不支持台獨」重新上網,以致於北京得寸進尺,六月十三日公然聲稱台海為其內海!若再不說清楚,中國必然利用國際上的無知或故意,只要有能力就會冒險封鎖台灣海峽。反擊中國資料見 http://www.taiwannation.com.tw/topic006.htm,Stop Sino-Russia from Blocking the Taiwan Strait, the Cairo Declaration Is Not China’s ATM! 不要等到中國動手封鎖的那天才用!

(作者為前中興大學企管系副教授,https://www.facebook.com/TPGOF)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法