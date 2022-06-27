社論》丟掉政府的奶嘴轉大人

全球通膨襲來，發電燃料價格大漲，擔負凍漲政策的台電嚴重虧損，似乎難以為繼。尤有甚者，長期扭曲的電價，也帶來國人不知珍惜的副作用，因而用電量屢創新高，不僅國家財政無法負荷，亦形成能源轉型之障礙。因此電價是否上漲以反映成本，備受關注。經濟部今（二十七）日將召開電價審議委員會，據稱用電大戶漲八％的方案獲得青睞，有待最後之拍板。不過，有關電價上漲的一些迷思，仍值得深入討論。

我國電價應否上漲，必須了解幾個重要的背景，以作為理性探討的依據。一，台灣是一個天然礦產稀缺的國家，與發電相關的能源、燃料幾乎仰賴進口，價格受制於國際行情，甚至地緣政治風險等影響，因此，電價長期偏低，並不符合常態，其實是有賴國家財政之變相補貼。誠然，偏低的電價固然穩定民眾生計，避免高通膨之衝擊；然而，台灣要達到能源轉型，進而完成「二○二五非核家園」、「二○五○零碳排放」之宏大願景，則再生能源之發展與設置，必須大幅擴大佔比。試想，當前約四十一％電力來自高碳的燃煤，且一直維持低價，企業有此「俗擱大碗」的電力可用，怎可能會有大幅投資再生能源及使用「貴松松」綠電的動力？如此台灣的能源轉型之路，勢必進展緩慢。因此，當工業先進國家普遍完成綠能轉型，達到零碳排放路徑，而且再生能源也變得便宜及高效率時，台灣的多數電力可能仍是以石化燃料為主，致而淪為國際經貿圈的邊緣人。

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更嚴重的是，我國偏低的電價，對國際大廠來台投資是一大誘因；然而，在重視氣候變遷與零碳排放的風潮下，與國際經貿連結的企業，必須繳納碳費及承諾使用綠電，不能再以電價的高低作為企業營運的優先考量。因而，我國的能源轉型一旦不見重大成效，將會失去對國際企業的吸引力意願，並使我國企業的國際競爭力大幅衰退。如此則台灣無論半導體等高科技產業，抑或石化等傳產，都將面臨強大的國際壓力，失去在供應鏈的樞紐地位。故而，無法反映成本、仰賴政府補貼的低電價對台灣經濟而言，無疑是「短多長空」，長期以往將會腐蝕我國的產業競爭力。台經院院長張建一認同電價漲製造業大戶的思考，稱台灣製造業有議價能力，應優先承擔更多社會責任，但應避免商業、服務業及家戶漲價，以免透過傳遞效果，導致內需型服務業漲價。如此才不會造成通膨加劇。

其二，台灣採行電價偏低的政策，主要用意在於降低民眾生計與企業營運的負擔。然而，客觀數據卻揭開了一個真相，亦即電價合理上漲，對民眾與企業的負擔增加有限，並不會讓其生計與營運陷入困境。根據國際能源總署統計，二○二○年台灣工業用電全球第六低，住宅電價全球第四低。另據主計總處統計，二○二○年台灣電價佔可支配所得比僅○．八三％，不僅遠低於德國的四．八九％，甚至低於工業先進國家如挪威（○．九三％）、加拿大（一％）、美國（一．二四％）、瑞士（一．三九％）等。因此就算對一般用戶也微幅上調電價，顯然也不會嚴重影響家庭支出。更何況，去年我國工業用電佔比五十七．○四％，可說企業是涷漲電價產生補貼效應的最大受益人。加上我國企業之盈餘與出口一再創下新高，猶如藉由出口商品讓全世界享用台灣的低電價，故而即便用電大戶漲價八％，仍會低於中國等貿易競爭對手的電價，市場優勢仍可維持。難怪此次工業用電大戶電價可能上漲，企業界普遍支持；反而是揚言電價上漲便要出走的企業家遭到嗆聲；難道要出走到電價更貴的國家？

總之，我國的低電價，固然體現了政府照顧民眾與企業的美意，但台灣資源匱乏，低價容易造成浪費與無效率。尤其，更易讓企業養成巨嬰心態，在激烈競爭的國際市場上，一直企盼來自政府變相補貼的支持。執行政策任務的台電至四月底已經虧損四六七億元，預計全年虧損將達一五○○億元；而這一張天文數字的帳單，最後仍將由全民買單。所以，今天是務實面對，讓電價合理反映的時候了。然而，吾人也了解，過去無論藍或綠執政，均會基於選舉考量，而採取低電價政策，尤其在面對通膨壓力時，常以凍漲作為保護傘，深怕電價漲價會帶動萬物齊漲，造成民怨，因此遭到選票的懲罰。不過，低電價使民眾與企業彷彿生活在溫室裡，恐將失去應付外在挑戰的能力。今日台灣已是成熟的公民社會，任何議題都可以理性討論。電價之審議，應作如此觀，才能讓台灣經濟丟掉政府的奶嘴，成功轉大人。

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