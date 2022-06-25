自由廣場》S-70C反潛直升機30年故事

◎ 曾玄暉

海軍反潛航空大隊二三○三號S-70C反潛直升機發生重落地事故，這是該機隊成軍三十餘年來第四起飛安事故。

台灣進出口貿易與能源需求九成以上依賴海運，偵潛與攻潛成為我海軍反封鎖演訓重點。反潛直升機與水面艦、潛艦、定翼反潛巡邏機聯合實施偵潛與反水面艦、反封鎖等立體制海作戰。

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當今各國海軍大型水面戰艦，多半有機庫與飛行甲板，供無人機（UAV）、反潛直升機保養、檢修、油彈補給等支援。反潛直升機從軍艦起降或執行垂直整補等任務，因航行中的軍艦受浪湧與海風影響並非靜止狀態，直升機也會受海風、軍艦航行產生的紊流、乃至軍艦煙囪排出高溫廢氣影響，尤其夜間能見度不良，且缺乏明確地標或天地線作參考點，使反潛直升機在軍艦甲板起降、垂直整補時面對更大風險。

一九八○年代中期，美國政府規避與中國簽署八一七公報加諸我國對美軍購諸多限制，我國海軍以商售名義採購代號「神鷹案」的十架S-70C擔任反潛任務，這次墜毀左營者即其中之一。當時我國採購機型航電設備功能較美海軍機型更齊全，我方須自行負擔研發測試成本，我方在採購合約條文註明：若往後他國採購同系列機型選用與我方同規格航電設備，我方可分享權利金。至今「神鷹案」仍是我國對外軍購典範。

但這批反潛直升機成軍服役超過三十年，且這批民規版機型後勤補保已出現消失性商源問題，我國海軍若非選擇對現有機隊檢整升級，就宜採購軍規版新機汰除舊機。鑒於我方缺乏潛艦，反潛直升機在我國海軍立體制海作戰扮演的角色更形吃重，反潛直升機隊汰舊換新是為當務之急。

更值得警惕的是，對岸已根據S-70C推出山寨版：直20型直升機，不僅大量配備中共陸軍各戰區陸航旅，擔任空中突擊運輸或特種部隊滲透任務。海軍版直20反潛直昇機也開始交付中共海軍使用，其整體性能與我軍的UH-60M＼S-70C相去不遠，且直20外觀與S-70C＼UH-60M頗多雷同。若兩岸開戰，恐將導致敵我識別困擾或誤擊友機之虞。我方除了向美方爭取採購MH-60R反潛直升機外，我軍與海巡署的敵我機艦識別教材內容更宜同步更新內容，把直20列入，載明如何辨別UH-60M＼S-70C與共軍直20間的外觀差異。

（作者曾任國會助理，航空迷）

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