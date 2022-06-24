自由廣場》支持電價合理化 促進產業轉型

◎ 陳秉亨

近期因為武漢肺炎疫情衝擊與俄烏戰爭，導致全球原物料上漲，其中包含電力燃料成本。過去，曾因為國際燃料成本下降而調降電價，所以當國際燃料成本大幅上升時，調整電價合情合理。

除了國際燃料成本，我國電價另一個問題是未充分將環境成本內部化！台灣九十七‧四％能源仰賴進口，但台灣的電價相對其他有自產能源的國家還要便宜，近日台泥董座也點出外國電價比台灣更貴的客觀事實。不合理的電價，其環境與社會成本全民埋單；電價合理化也是歷年的全國能源會議的共識，在未來淨零碳排的路徑上，本來就是必須面對的問題。

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能源轉型並不只是環境問題，也是經濟問題，產業如果不能因應世界能源轉型的趨勢，將會被淘汰。我們可以看到已經有許多企業與國際接軌，宣示大量採用再生能源。簡而言之，減少對化石燃料的補貼，對於新能源與能源管理產業的發展，有正面的助益。因此從經濟發展的角度來看，更應該要推動電價合理化。

另外，部分人士把電價合理化的問題歸咎於非核家園，其實是「竹篙套菜刀」。先不論核廢後續可能追加的處理成本，過去馬前總統時代，縱使有三座核電廠，也是因應國際燃料價格油電雙漲。事實上隨著非核家園的推動，綠能發展逐漸成熟，也證明許多企業需要購買綠能，可見綠能並非電價上漲的原因。離岸風電第二期，廠商以每度電約二‧二元得標，已比部分化石燃料成本低。可知發展自主的再生能源，除了開創新的產業機會之外，也可因應國際燃料成本的上漲。

不論是減碳趨勢、因應國際燃料成本、未來企業ESG或是新能源產業的發展，電價合理化是不分朝野、應該支持的工作。另外，建議政府在能源價格合理化的同時，除了保障弱勢家庭權益之外，更應積極推動節能工作，讓國人在電力支出上面，不致於大幅增加。

（作者為台灣再生能源推動聯盟前副理事長）

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