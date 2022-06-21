自由廣場》營造安心使用本土語言環境

◎ 許慧如

國家語言發展法通過後，本土語言比較活絡了，但卻逐漸定型在「教育」和「文化」兩個領域。從文化和教育來復振母語當然合理，畢竟語言是文化最重要的載體，且當年國語運動就是在學校強勢推行，但本土語言的復振絕不能只侷限在此。本土語言必須回到生活各領域，畢竟語言要成功復振，就是要人人都會說、事事都能說、處處都可說。

台灣本土語言仍在快速流失，但中年以上的族群大多還是能講流利的本土語言。只是長期華語霸權，讓大家母語能力沉睡了。若能讓中年以上兩三個世代的母語從沉睡中醒來，靠群體實踐把這些語言講回來，台灣的本土語言活力就更有機會趕過流失速度，真正復甦。

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不過，台灣的本土語言種類多，加上長期獨尊華語，即使有本土語言意識的人，也會擔心不講華語無法溝通，甚至會被認為是故意找碴，有時還會被惡言相向。最後就是大家繼續只說華語。

因此，讓人能安心使用本土語言的環境非常重要。如果各公務單位和銀行、大賣場、飯店等大型服務業的第一線服務人員，能夠配戴服務語言的標示（如：台／華、客／台／華），而非設置特定語言櫃台，讓想要使用本土語言的民眾，知道哪些人可以提供相應服務，就不用擔心對方聽不懂，或被貼標籤。即使只想要華語服務，也能繼續使用華語。目前就有大型餐廳有類似作法，但標示的都是如日韓的外語。

對提供本土語言服務的企業商家，政府若能給予獎勵，勢必會吸引更多業者加入，因為除了實質優惠，還能提升企業形象。如此，本土語言復振才能廣泛走入各領域，但這些就非文化和教育部門直接相關事務了。

或許有人擔心本土語言的母語者，只有聽與說能力。不過，現階段實在不需擔心，畢竟這些語言過去從未真正有系統地推行文字化。況且，流暢的聽說能力，正是讓大家把母語「講回來」的重要基礎，千萬不要小看。

（作者是師大台文系教授兼系主任、語言學者）

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