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自由廣場》用洗牌法切割網軍 市民看不出來嗎？

2022/06/21 05:30

◎ 蔡哲明

台北市長柯文哲因市府自擁網軍案，槓上北市議員苗博雅，指稱專案報告訕笑羞辱公務人員，只因議員要求交通局林姓科長在會中公開唸出自己PTT留言，引來市長抨擊竟把議會當成作秀工具，而此舉凸顯「洗牌法」已成網軍案的脫罪手法。

洗牌法(Card Stacking)係指刻意利用美化或是醜化的宣傳手法，藉由資訊偏頗強化支持或反對的論點，例如訪問形式的電視廣告，只片面播出受訪者稱讚產品的單一畫面；如今柯P企圖利用羞辱公務人員一事，以淨化目前市府網軍爭議，但抹黑議員污辱公署，難道就能挽救市府負面形象?

柯P遂將黨務寄生市府已引外界詬病，前團隊網路行銷總監吳靜怡列出十一組PTT帳號並指IP位置均在市府，從二○一八年開始進行「挺柯言論」，成群結黨以多重帳號政治宣傳，竟還膽敢在直播會議公然說謊。而柯P企圖透過洗牌法來擦脂抹粉，前期先以「認知作戰」、「上班太閒」、「當記事本」、「網路義勇軍」弱化市府網軍負面形象，後期再以「抹黑論述」進行政治正確強化在野議員打壓，完全無視自己先前污辱下屬「誰家的狗，自己回去管好」的失格言論。

柯P企圖以「洗牌法」切割網軍案已是司馬昭之心，而抹黑議員企圖也難挽救市府形象，透過上沖下洗的政治宣傳，市民早已了然於心。

（作者是新聞研究所博士生）

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