自由廣場》儲戶紅碼與中國法治

◎ 林原

四月開始，河南四家村鎮銀行，以及安徽兩家村鎮銀行的儲戶都無法提款，甚至無法查詢餘額。六月，部分儲戶相約前往該省省會鄭州維權。然而有些儲戶到鄭州後卻發現健康碼變為紅碼，還有些儲戶沒去鄭州而其健康碼也變紅。在鄭州的儲戶因為紅碼而被隔離；而不在鄭州的儲戶，因為紅碼無法出外到當地公共場所，甚至無法搭乘公共交通工具。

於是中國網路上出現新詞：「豫（禦）賜紅碼」，「雖遠必朱（誅）」。同時還有「豫（欲）加之罪」，「蠢蠢豫（欲）動」等。河南簡稱「豫」，而鄭州別稱「綠城」，看來不很準確，鄭州別稱應是「紅城」，或「紅碼城」。被鄭州官方「精『準』防疫」防成紅碼的，不僅有帳戶被洗劫一空的儲戶，還有買到爛尾樓而上訪的業主等。可見，鄭州與疫情無關的紅碼還真不少。

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儲戶有錢提不出來，問題不僅出在村鎮銀行，「拔出蘿蔔帶出泥」，當地官員們也有利益牽涉其中。銀行只會賴帳，而官員可是會「捉妖」，除了給「刁民」警告的紅碼，再鬧另有「專政鐵拳」伺候。

如果要給中國「法治」評分，改革開放以來，得分從來不會超過五十（更不用提「文革」時期）。經過上海的魔幻防疫（「大白」強制入門消殺等），現在中國法治恐怕只能得廿分或更低了。但從約四十分掉到廿分，算是「沉重打擊」嗎？

對官僚、黨僚們而言，百姓維權時，提「法治」是笑話。對有識之士而言，中國法治本身也是笑話。笑話是不能受到沉重打擊，中國法治也是如此。

只不過，在越來越多民眾認為中國法治是笑話的情況下，中共最高層不要再嚴肅地講笑話了。最高層若繼續大談「依法治國、依法執政、依法行政」、「加快建設法治政府」之類，應該用其「祖師爺」列寧的話來回應─撒謊是可以的，先生們，但是要有限度！

最後要說的是，對於這種給受害儲戶賦予紅碼的城市，投資者們都要謹慎評估投資風險。確切說是「地方政治風險」中的「官僚腐敗風險」。當地官員對投資者的笑臉背後，可是藏著「獠牙」。

（作者是歷史學博士，時評人）

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