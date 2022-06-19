自由廣場》國家正常化 忘了？還是做不到？

◎ 朱孟庠

日前中共中央軍委主席習近平簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，賦予「非戰爭」派兵的合法性。習近平是要打內戰，不准外國干涉，其政治手腕與野心不容輕忽。

然而在台灣，台獨宣傳式微下，只能對內嘶吼團結，卻擋不住中國的國際政治手腕。關鍵就在於中國聲稱對台灣擁有主權和管轄權。然國際公法上，中國兩者都沒有。

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上月外交部長吳釗燮接受美國「全國公共廣播電台」(NPR)專訪，五月二十四日向世界放送：「台灣正避免戰爭」、「我們將維持現狀」、「不尋求正式的獨立」。外交部長「我不獨、你不武」此示弱策略，對中國有用嗎？吳部長為何不依國際公法和美國台灣關係法，於國際媒體不斷地去主張台灣主權的立場？

吳部長不尋求正式獨立的說法，身為台灣公民實為不解！是美國劃出的紅線？那也該有進有退，運用智慧保留台灣人的話語權；難道蔡總統的兩國論只是節錄整理，止於台灣內部的中華民國第二共和，無法跨越國際公法層次，實踐國家正常化？

政黨輪替後，即便如國際法專家彭明敏也曾認為現在不應再談台灣主權歸屬問題，因為火車已經到台南了，怎還在談台中呢！還有部分綠營政治人物認為「對強權而言，主權問題國際法是無法解決的，拳頭就是道理，國際法僅能制約小國。」然眼前中國就吃定你。

中國官媒新華社報導，習簽署該命令「主要對基本原則、組織指揮、行動類型、行動保障、政治工作等進行系統規範，為部隊執行非戰爭軍事行動提供法規依據」。中國步步逼近，台灣必須學習以色列強化自我；習自創法規依據以侵台，台灣則需以國際公法來保台。

台灣的國家主權(Sovereignty)和國際地位(Statehood)，一直是國際社會未能解決的問題。在習近平簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」時，就是國際公法和海牙國際法院派上用埸之時。中國若真啟戰，台灣必須立即透過國際法專家，訴諸國際法院，因此台灣不能沒有準備！

位處時代浪尖的台灣人應當如何應對這樣的變化？除了做足軍事準備外，透過國際法院的裁判，不斷讓台灣問題國際化，當是必要條件。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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