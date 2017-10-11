自由廣場》《林保華專欄》中華民國三個共和

慶祝台灣的中華民國國慶，是對北京所說「台灣不是一個國家，永遠不會是一個國家」的最好回答。台灣是一個主權獨立國家，所以不必像香港「區慶」要請中國人來指手畫腳。

然而台灣現在的國慶並不完美，就如其國旗、國歌一樣。以我的中國成長背景，對台灣不可能天然獨或忽然獨，否則我一定是個政治騙子。一九七六年我離開中國到香港，基本上否定了中華人民共和國，改而認同屬於自由世界的中華民國。這是「兩個中國」的概念。那時對中華民國並不反感，因為蔣經國反共，李登輝則走本土與民主路線，一九九六年總統普選實現中華民國第二共和。

所以我在香港期間，與台灣中華民國保持良好關係，並且常為台灣報章撰文而被新華社認定「台灣背景」。一九九五年與香港評論員代表團來台灣訪問，與台教會對話，我講了「尊重台灣人民對自己前途的選擇」，他們回說第一次聽到香港人這樣說。相信此事被同在代表團內的「南書房行走」向新華社匯報，因為我隨即被沒收回鄉證。

我對中華民國國慶的感情也有起伏。在國民黨本土派與民進黨執政時，會多一些認同感，因為是在等待時機修改國名；而當國民黨中的中國人執政時，由於「聯共制台」而反感。蔡英文「維持現狀」，然而內部的實質性改革導致北京咬定她是台獨；反而是深綠的一些人批判蔡英文如同馬英九，為何會有這樣大的落差使人好奇。

中共即將召開十九大，習近平執政五年，即使採取東廠式的肅清異己，也還沒有把江澤民的勢力清除乾淨；那麼蔡英文執政一年多，採用的是民主程序的改革，怎麼可能肅清長達一個甲子的黨國體制及其人員？難道要蔡英文用抓人的方式來解決台灣內部問題？習近平一直處於擔心軍事政變的噩夢中，蔡英文的民主程序，才是台灣實現長治久安之道。當然，不是沒有可以批評之處，但是不要混淆敵我。

現在綠營面臨的分歧是，先改國號再處理內部的改革，還是先內部改革再等機會改國號？目前的內外環境，我只能贊成後者。台灣先培植好自己的體力，改國號就越能提前到來，如果金玉其外，內部還是黨國一套，貪污腐敗，國號改了有什麼用？

記得蔡英文剛剛當選總統時，在一個社交場合與李登輝前總統見面，他只對我說了一句「第三共和」。我理解這是他對蔡英文的期待。中華民國第三共和的完成，就是台灣國的誕生。如果可以量化，台海兩邊的關係，從「兩個中國」，到第二共和的「一個半中國半個台灣」，最終將成為「一中一台」。這應該是蔡總統國慶致辭所承諾的「台灣會更好」的最好答案。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）