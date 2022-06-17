自由廣場》談私校退場條例公益董監任期制

◎ 李智遠

私立高級中等以上學校退場條例公布後，不意外的引起一波私校停辦風，不論申請停辦、合併、或捐贈，都使原學校法人資格消失。私大退場風起，顯見私校退場條例產生威攝效應。

該條例第十二條明文：專案輔導學校之專任教職員、學生及學者專家至少三人擔任所屬學校法人董事；加派學者專家一人擔任監察人；其職權與私立學校法規定之董事及監察人相同，並得依實際需要更換之。第十四條另明文，教育主管機關命專輔學校停招停辦時，應解除全體董事，另組新董事會。

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換言之，「校產」未達歸公階段，「經營權」已逐步歸公；校產歸公需經漫長清算流程，「經營權轉換」對受輔導學校管理，顯然及時許多。董事會改組措施，稱得上對既有私校退場規範換湯換藥之作法，威攝其來有自。

惟前述公益董事仍留下幾個問題。一者，公益董事參與正當性，來自於教職員、學生、專家身份，然代表性基礎建立於何項程序？校內民主程序？抑或外部法定審查程序？私校工會對「退場審議會」中師生代表，建議普選方式產出，而非原校務會議代表推選出，很值得借鏡。專家代表一樣可以透過校內普選取得信任。

二者，公益董事去留僅有「實際需要更換之」規定，無任期制，公益董事如果與主管機關意見相左時，約只有離開一途。公益董事職務上獨立性，很難被期待。

三者，私校進入專案輔導階段，只是一個開端，受輔導學校於兩年內可進行改善、改制、改辦等各項營運。董事會因各項方案致成員來去頻繁，實可預期（尚不考慮董事派系爭奪主導權）。屆時公益董事去留又以何為憑？從而，個人建議公益董監應兩年一任，並由轉型規劃事業檢討公益董事人數，維持關鍵少數比例。

私校退場條例第十四條五項明文，公益董事應保持獨立性，廣義利害關係迴避；其資格、選派等辦法，由學校法人主管機關定之。教育部刻正趕進度，產出退場審議組織辦法、退場基金補助、墊付、收支管理等辦法；下一關即是公益董事選任權責辦法，祈納上述討論事項，落實換湯換藥立法美意。

（作者為私立大學教師，台南市民）

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