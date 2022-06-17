自由廣場》缺額暴增 申請入學應檢討

◎ 鍾邦友

大學申請日前放榜，醫學系出現一一七個缺額，各大學缺額也突破萬人，較去年暴增四千多個。招聯會分析原因，是整體報名人數較去年減少約四千人，且受防疫外加名額從去年二人增為一○二三人所致，但我認為更重要原因是學測數Ａ難使頂大過篩者大減及申請入學的門檻設計缺乏彈性。

今年學測數Ａ是史上最難已無庸贅述，滿級分只有七百多人，加上頂標也僅一千五百多人，佔比不到百分之二，與前年頂標佔比百分之二十相比，人數約十分之一，當然不夠頂尖校系分配，像今年的頂大缺額率為百分之十至二十二，單台大的缺額就有一七六名，招生名額使用率百分之八十九‧九四，比去年百分之九十八‧七二陡降八‧七八個百分點，顯見制度有缺失，嚴重損害考生權益。

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由於申請入學的設計是固定門檻，如台大、成大醫的國英數自都要頂標，當過篩者較少時又同時錄取這兩系時，多數考生即擇台大棄成大，粥多僧少，缺額因此出現；但前年數學太簡單時，又變成過篩者太多，致高分落榜者眾的慘況。

解決之道，維持試題的難易度適中當然重要，但不如直接捨棄頂、前標這種死板的五標門檻，只當成報名的參考依據即可，改採報名某校系考生的前百分之多少的浮動式設計，如台大醫招生名額為五十，預計過篩一百五十人，若報名者六百人，則取國英數自總分的前百分之二十五即可，倘若級分無法分出高低，便比較原始總分，如此便可減少當年度試題太難或太易的影響，更避免名額浪費致考生徒勞。

（作者為高科大博雅教育中心兼任助理教授）

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