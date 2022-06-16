自由廣場》趙少康先生，您誤會了！

◎ 張泰來

最近斯洛伐克共和國國會議員團應邀訪台，拜會立法院時演出「模仿秀」，各大平面、電子等媒體爭相報導，知名政論節目主持人趙少康先生並不惜公布與斯洛伐克國會往來的電子郵件內容，質疑「訪問團不是由國會組織，國會也沒有被告知這項行程」。筆者身為服務外交界卅餘年的老兵，以自身經歷與經驗得到的結論是：「趙先生，您誤會了」。

過去數十年，由於國際情勢日漸艱困，邀訪無邦交國家的行政部門高層官員，愈來愈難，有時只能做不能說，因此邀訪各國國會議員在量上反成為主流。世界各民主國家國會議員都是代表民意，與國會之間不像行政部門有嚴格的隸屬關係，如同我們的立法院長也不是立法委員的長官，只是主持院會而已。國會議員受到他國邀訪，倘不用到國會預算經費，自無必要向國會報告。馬政府執政八年期間，也有很多各國國會議員到訪，趙先生不妨去了解一下，有那些團是由該國國會組織而成。

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外交部的外賓邀訪有一定標準，達到標準的各國政要均可被邀訪，也就是說我們是因為訪賓的職務位階而邀請，並不是因為個人，因此沒有所謂的「個人行程」，訪賓在他自己國內有何行政程序，原本就不是我們可以置喙的。至於邀訪費用支出，只要是合乎標準訪賓，皆由外交依規定在相關預算經費項下支應，並無任何疑問，除非當事人拒絕（筆者前在駐新加坡代表處工作時，承辦邀訪當時的新加坡教育部長李玉全，星政府明白告知「完全自費」）。

另趙先生（或其友人）向斯洛伐克共和國國會抗議乙節，雖名為抗議，難免讓人有「司馬昭之心」的感覺，幸好趙先生（或其友人）是民間人士，倘是泛藍公職人員為之，等同承認坐實「國會全武行」。

外交部對本案的說明解釋，也讓人有搪塞詞窮之感，尤其自行代表訪賓解釋「訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意」乙節，確實不妥。筆者初進外交部時，分發至新聞文化司（現稱公眾會）工作，當時外交部發言人是邱進益先生（曾任總統府副秘書長、銓敘部長等要職），他的對外發言，無懈可擊，令人懷念。

（作者為前駐菲律賓公使、中國科技大學兼任講座教授）

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