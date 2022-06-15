自由廣場》醫藥記者要有專業精神

◎ 陳喬琪

幾天前某大學公衛教授指疫情「台灣死亡數翻倍，速度全球第二快」的驚悚言論，經由媒體的刊登，引發衛福部長強烈反應，但是某教授或媒體卻沒有後續回應，好像是只要搏得聲量就好，講對講錯又有什麼關係。

在持續兩年半的疫情中，為了滿足民眾對於疫情變化的瞭解，傳播媒體也大量的採訪與收集各種疫情資訊，也造就了許多專家與名嘴。這些出現在各種媒體的資訊，有些可以協助防疫，安定與安撫人心，也有持平討論公共政策並提供建言者，但也有危言聳聽、唯恐不亂的言論。因為舉著言論自由的招牌，所以危害社會安寧、嘩眾取寵、沒有根據的言論，都可以大言不慚地登在新聞媒體。

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其中最需要商榷的是，有些記者可能工作繁重，沒有時間深入瞭解疫情變化，而去某些所謂專家的社群網頁，獲得其同意後，轉載其撰寫的言論，當做是投稿或直接轉成新聞稿。這些言論既未經過消化整理，也沒有經過有效查證，一旦發生錯誤，就會使新聞報導失去公信力。

新聞記者是具有挑戰性的行業，必須擁有與行家一樣的專業知識，撰寫的新聞稿才會具有公信力並且獲得尊重，醫藥記者自不能例外。所以像CNN的首席醫藥記者古塔（Sanjay Gupta）本身就是神經外科醫師，他的報導往往一言九鼎，很受到信任；紐約時報的麥尼爾（Donald McNeil）則是報導愛滋病毒、茲卡病毒與此次大流行的疫情，獲得二○二一年普立茲獎的資深醫藥記者。

承平時期，可以看到許多醫藥記者在專業上發揮其影響力，獲得觀眾與讀者的敬重。非常時期，更需要他們衝鋒陷陣獲得第一手資料，協助社會大眾瞭解疫情安撫人心，而非隨著某些人士的聳動言論起舞，引發社會騷動與不安。

（作者是精神科醫師）

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