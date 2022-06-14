自由廣場》凡走過必留下痕跡

◎ 張約翰

中央流行疫情指揮官陳時中十二日確診新冠肺炎，馬上有網友在某報新聞下留言「祝」他儘速火化、最好體會一下廿四小時火化；五月下旬台北市長柯文哲確診，也有人在另一媒體新聞下留言恭禧他讓確診數字加一，並讓另一格數字也加一，或直接希望他轉重症。可見社群平台上「嘴臭」是種不分陣營都有的特徵。

被譽為「里昂的福爾摩斯」的法國鑑識科學先驅愛德蒙羅卡（Edmond Locard），提出了「羅卡理論，又稱「羅卡交換定律」，認為任何接觸都會留下痕跡，套句俗話就是「凡走過必留下痕跡」。隨著科技進入網路時代，再進入社群時代，數位足跡就是我們在網路上一舉一動的痕跡，這些痕跡不但代表我們曾經在網路上做了什麼，也建構了我們在網路上呈現的人格；由於數位與實體世界的互相嵌合愈來愈深，數位足跡建構的人格也與實體世界建構的人格，共同合成為我們的真實人格，無法分離。

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於是，每當有人在網路上一開口就臭氣熏天，也許自以為正義或幽默，但不要說旁人實在看不下去，就算是沒被鎖在隱私設定外的親朋好友，也不見得就能忍受。儘管這些人可能平常看起來不善言辭或溫和斯文，但一到社群平台上卻彷彿連怎麼作為一個人都不會了，那麼在數位世界見識過他的言行之後，在實體世界看到他，大概也會退避三舍。

我們每天都可以看到一些政治人物、名嘴網紅各種尖酸刻薄的言行，有些固然是個性使然，但更多的是一種人設（角色設定），表演給社會大眾看，以便獲取政治或經濟上的利益；於是這些人的支持者，也以為終於找到一種模範，可以仿效其言行來抒發情緒。但這些人卻沒想到，政客網紅的嘴臭獲利足以抵銷應該付出的代價，仿效政客網紅跟著嘴臭除了爽一下，更多的後果是自己的人格崩壞。

網路上亂噴帶來的爽感，只有一瞬間，但給人留下的印象卻是永遠。更糟的是，以後有一天可能過去的足跡會像回力鏢一樣找上自己。凡走過必留下痕跡，這些痕跡可不只是去過哪裡腳印而已，而是等同於你在這個世界的存在。因此，請不要在網路、社群平台上當一個嘴臭而人人避之唯恐不及的怪物。

（作者是世新大學傳播博士）

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