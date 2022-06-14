自由廣場》﹙北社評論﹚台灣人力缺口與移工政策

◎ 姚勝挺

台灣國際移工引進政策，始於一九八○年代中期，當時已有所謂｢非法外勞」大量存在，企業處在政經轉型劇變期，國民所得增加，人力素質提升，可是支撐經濟的勞力密集產業仍然需要大量低薪勞動力。依據一九八七 年統計，台灣製造業缺工比例五年間增加了四十％。在此壓力下，一九九○年政府開始開放專案引進合法移工，一九九二年通過｢就業服務法」，台灣移工引進正式法制化。

但是隨著台灣產業升級與少子化危機的發展，原立法僅作為補充性人力的國際移工供需，加上疫情影響國境管制，缺工的情況更顯嚴峻，無論政府公共建設、工商業及一般家庭長照都受到衝擊。

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為因應國內產業明顯短缺技術人力之困境，行政院曾擬定｢新經濟移民法草案」，期能在不影響國內就業機會與薪資水準前提下，延攬國際優質人力及人才，充實國家發展所需人力資源，以強化產業升級，並藉移民政策改善我國少子化危機，調整人口結構，促進國家發展生生不息。但由於多數的立法委員，質疑此新經濟移民法，衝擊國內就業市場，並未讓此法通過三讀完成立法。行政院乃於今年改採｢移工留才久用方案」補充國內日益嚴重的中階技術人力，但是這方案能真正解決問題嗎？答案恐怕是否定的！

台灣的國際移工政策向來是勞資對立雙方角力所左右，也因此一直都有相當的不確定性；從國家發展政策的觀點看，國際移工政策需與其他相關政策連動及統整。正如國人（特別是勞方）對移工問題普遍提出的三要點：一、不可侵害本國人的工作權；二、移工不得變相移民；三、要把移工對社會不良的影響降到最低。但是我國勞動力供給不足已是事實。根據統計預測， 二○二五年的國內基層及技術人力勢必供不應求，擴大引進國際基層勞動力將是必然。但亞洲市場普遍大缺工趨勢已現，如何透過兼籌並顧的多元角度考量，一面顧及國人需求，一面基於國際人權考量提高移工的對待和管理原則，讓台灣能夠有效地補充短缺的人力，並站在國際勞動力市場，跟日本、韓國……等國，競爭優質的移工，而不單單只是在是藍領的人力補充，更有條件地吸引白領的勞動力進入台灣，落實引進移工不影響社會安定的目標，引導產業快速有效的升級，是國人所必須慎重看待的。

（作者是台灣北社理事）

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