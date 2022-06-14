自由廣場》沒有分裂 只有尊重

◎ 高英俊

中國國防部長魏鳳和，在新加坡舉辦的「香格里拉對話高峰會」中老調重彈「如果有人膽敢把臺灣分裂出去，一定會不惜一戰、不惜代價，任何人都不要低估中國軍隊的決心意志和強大能力。」他還引用美國南北戰爭，暗指中國武力攻打台灣就像是南北戰爭，不容國家分裂，也不容外力干預。但究竟什麼叫做分裂，必須深入解讀。

一般所說的分裂，係指同一個中央體制之下，部分個體從大的體制分割出來，獨立成一個不相隸屬的體制。歷史上類似例子很多，例如魁北克當年要從加拿大獨立、蘇格蘭要從英國獨立，這可以叫做分裂。雖然後來沒有成為事實，且都有民主過程。

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原來的中央體制並未用武力強迫想分裂的部分領土不得分裂，而是苦口婆心說盡統一的好處，說服那些想獨立的領導人或人民留在原有體制內。最後經過自決公投，獨立的票數未能過半，魁北克還是加拿大的魁北克，蘇格蘭還是英國的蘇格蘭。民主國家不用恐嚇威脅而用和平方式決定統獨的成敗，統獨兩方用選票，而非戰爭決定勝負。值得注意的是，魁北克的公投決定的是魁北克居民的選票，蘇格蘭的公投決定的是蘇格蘭的選票，加拿大和英國政府都沒有權利投票。

美國獨立戰爭是殖民地反抗宗主國的戰爭，那是大航海時代遺留下來的殖民地問題，但一樣是由大英帝國的體制分裂出去，後來的澳洲、紐西蘭和南非的獨立就再也沒有戰爭，大英帝國得到了教訓。

美國南北戰爭起因於黑奴問題，後來幾乎演變成分裂，導致兵戎相見。但南北兩方原處於同一政治體制之下，也都是資本主義。只因為雙方產業的矛盾導致資本家利益的不同，最後演變成內戰。但如前所提的，所謂的分裂或獨立，不管是用和平或戰爭，都是從一個相同的體制的相互分割。

至於中華人民共和國成立後，台灣從未在他的統治範圍內，如何從中華人民共和國分裂？中國的政治體制一直都是社會主義、中央集權、土地公有、一黨專政的共產黨體制。而台灣歷經荷蘭、日本和國民黨政府的管理，現在實施的資本主義、民主管理、土地私有、多黨政治，從來也沒有和中國有體制上的瓜葛，早就自主獨立多年，哪來的分裂？

台灣和中國早就是互不隸屬的兩個獨立國家，也是客觀的事實。想要用不容國家分裂來做為霸凌台灣的藉口，根本就是不合法理情的妄語。兩岸沒有所謂的「分裂」，只有對彼此體制的相互「尊重」，才是台海和平應有的態度。

（作者是原日本文摘雜誌社總編輯）

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