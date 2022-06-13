自由廣場》恢復考數乙，何需等三年？

◎ 溫順德

考招新制今年上路，分科測驗不考數乙，撻伐聲浪此仆彼起。招聯會日昨討論後，拍板一一四年加考。然儘速復考數學乙，已是各界高度共識，硬要重蹈覆轍兩年？

先就考生權益來說，國英兩科只考一次，分科測驗不考數乙，考招新制下的考生，不啻是一試定終生。分科測驗的新組合，對自然組考生而言，尚有數甲可以拚搏；然而社會組的考生，數學喪失補救機會，有些學測不理想者，甚至放棄分科測驗，不惜明年捲土重來，教育公平正義何在？

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再就大學選才而言，學測與分科兩管道，評量目標迥然不同，考試範圍也有差異。一○八新課綱規劃，高數學需求的學生，可修數A銜接數甲；而低數學需求學生，可以只修習數學B，或是再選修數學乙，分科測驗剔除數乙，反卻徒增選才困擾。頂尖大學商管學院，分科測驗計分科目，若非改看學測數A，即是採計數甲成績，不惟悖離評量原理，也難符合校系需求。

大學招聯會屢宣稱，分科測驗加考數乙，屬於考招重大變動，必須提前三年公告，一一四年始能上路。然指考九十一年始，數乙即是考科之一，迄今存在已二十年，指考改為分科測驗，數乙莫名遭到捨棄，而今決議納入考科，應是恢復而非新增，更屬延續不是改變，何需受到三年限制？分科測驗入學管道，不論校系採計科目，抑或成績計算方式，由百分制改級分制，俱為重大考招變革，去年年中才剛公告，今年卻是立即實施，當局如何自圓其說？

招聯會不修正弊端，任令亂象再拖兩年，教育當局豈可噤聲？

（作者為高中校長，台中市民）

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