自由廣場》蕭敬騰愧對邦喬飛

◎ 廖觀湖

新聞報導蕭敬騰長居中國成都「是回來」而不是「經常來」，他也表示不再報名金曲獎，因為他「不缺禮物，缺的是理解」。這些話表面看起來是諷刺台灣民眾不「不理解」他，但要問的是：蕭敬騰你又真的「理解」音樂的價值嗎？

蕭敬騰曾是許多台灣樂迷的偶像，雖然他有閱讀障礙，但在美國巨星歌手邦喬飛(Bon Jovi)啟發下，勇敢走上了音樂之路，如此勵志的故事甚至被寫進我們的國中英文教科書內。但今年初蕭敬騰登上中國春晚，卻說「台灣人一定要回家看一看」，一代巨星淪為中國統戰樣板，也讓自己快速從神壇跌入谷底！

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請蕭敬騰捫心自問：「你要台灣民眾理解你什麼？」當你唱著「因為大家都是一直以來被黃河長江滋養」這句歌詞時，你是否曾想起在小時候你喝的其實是匯入翡翠水庫的北勢溪水，而不是「黃河水」或「長江水」？

另外，也請回想你的偶像邦喬飛，他曾推出「天生領袖」(We Weren’t Born to Follow) MV向六四天安門事件的領袖致敬，因而被中國政府禁播。邦喬飛才是真正表現出音樂不受政治擺布的獨立精神與價值所在，而你，卻寧願選擇與坦克車鎮壓民運人士的政府站在一起！

或許，你追求的並不是音樂，而是人民幣，那你還需要我們台灣人理解什麼？誰會理你？

（作者為教育工作者，桃園市民）

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