自由廣場》給侯友宜幾個建議

◎ 涂醒哲

中和染疫死亡的二歲男童恩恩事件，讓新北市長侯友宜最近可以說是焦頭爛額，甚至成為千夫所指。侯市長和我一樣是朴子人，陳水扁於市長任內時，他曾任台北市政府警察局刑事警察大隊分隊長，當時我擔任衛生局長。我們都要參加警政衛生委員會，業務上互相支援，也曾一起處理白曉燕事件。後來在陳水扁總統的提拔下，侯友宜當上警政署署長，我則擔任衛生署長，我們算是老朋友了。

友人認為我擔任過嘉義市長，可針對疫情處理教侯市長幾招，我雖不敢當，也不敢期待被接受，但為了幫忙疫情中重症及其他病人的緊急送醫，謹給侯友宜市長幾個建議如下。

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一、依據傳染病防治法，地方政府防疫指揮官不是衛生局長，更不是消防局長，而是市長。因此發生恩恩事件後，請侯市長要勇於任事，不要再推給「他們」處理，因為只有你才能處理。

二、面對疫情，消防局及衛生局同仁都兵疲馬困，非常辛苦，但不要把責任都推給基層同仁承擔。

三、請捫心自問，任何團隊總是會有人認真、有人懶散，獎優汰弱是必要的，也才能鼓舞士氣，避免劣幣驅逐良幣，這也是民選市長最主要的工作。

四、恩恩事件是檢討緊急救護系統缺失最好的機會，有錯就改，善莫大焉。如果應變不及，就要增加人力，必要時招募退休或志願人員協助。如果是部分同仁心態懶散、偷雞摸狗、掉以輕心，則該處罰就處罰，該撤換就撤換，否則會影響職場文化及整體工作效能。

五、請利用此改革機會，化危機為轉機，不要用傳統官僚的應付手法來處理恩恩父親及外界質疑；更不要用欺騙的方式，動員已經很辛苦的消防人員來演一齣戲；尤其不可以動用網軍來打壓、批判恩恩父親，否則事態恐將愈演愈烈。

六、請不要讓藍營政客把單純的追求真相事件扯到政治。小孩之死，眾人不忍，此事件不分藍綠。操作政治對決對侯市長非常不利，何況深藍人士本來就不喜歡侯市長。

七、真相才是最重要的，盡快提供完整透明資訊，借力使力，改善急救送醫制度及流程；改變官僚作風；誠心誠意道歉並感謝恩恩父親。讓他的努力成為社會進步的動力，以慰藉失去孩子的遺憾。

只要侯市長勇敢面對，承擔指揮官的責任，恩恩就不是平白犧牲！

（作者為生技中心董事長、前衛生署署長、台灣疫苗推動協會創會理事長）

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