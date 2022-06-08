自由廣場》給九二一地震原爆點孩子的畢業贈言

◎ 陳啟濃

我知道，只有視訊的畢業典禮，你們會有遺憾。然而，生活在這個災變不斷的世界局勢，未來還是值得期待，希望你們帶著「盼望」勇敢地走向未來。

好話講太多，只會錦上添花，我喜歡講實話，希望能雪中送炭。希望你們勇敢嘗試任何事情，不要怕犯錯，更無須擔心做不好。這些錯誤都將成為你們的生命養分，幫助你未來可能的成長。

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然而，你們還是應該記住，努力不一定有收穫，但不努力就永遠不會有收穫。胡適曾說「要怎麼收穫，先那麼栽」，我卻要告訴你們，「辛勤栽種沒有保證一定收穫」。給你們年輕的生命提升免疫力，先體認生活的無常，先感受奮鬥的必要。然而「人一能之，己百之」，能用這樣的精神來付出，你的機會必定比別人多很多。

你們有幸成長在山區的鄉下，純樸、單純與善良是你們的優勢，但千萬不要讓優勢成為劣勢，淪為無知愚蠢的代名詞。只有靠學習，才能改善自己的不足，提升自我的視野，放大自己的格局。學習能打破時空限制，能讓我們見識廣博，不再只是孤陋寡聞的鄉巴佬。

九二一大地震原爆點就在你們的家鄉，這是非常具有教育意義的景點，它告訴我們，我們無法預測未來會發生的事情，但我們應該時時做好準備，面對可能發生的任何事情。面對不可知的未來無須恐懼，有「準備」就會讓我們能夠勇敢面對。希望你們未來面對任何事情，都能有充分的準備，機會永遠是留給有準備的人。

我不祝福你們幸福，因為幸福要靠自己努力追求，更不期待你們愉悅或快樂，因為這些感受不切實際，卻要鼓勵你們知足常樂，珍惜自己擁有的一切。

（作者是國姓國中校長）

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