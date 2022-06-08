自由廣場》（鏗鏘集）國共惡靈，政治病毒

◎ 李敏勇

台灣，民主化，但獨立國家的形式未盡完成；中國，獨立的國家，但民主化未形成。台灣與中國，正處於這樣的僵局，這種僵局來自二戰後的冷戰形態。二戰後，韓半島分裂為南韓和北朝鮮；越南分裂為南、北越；德國被美、英、法、蘇聯佔領，後美、英、法佔領區併為西德（聯邦德國）和東德（民主德國），在東德境內的柏林也劃分西、東柏林。

越南經北越發動內戰而後統一；德國的統一是蘇聯解體，東歐自由化後，西德統一德國。南韓和北朝鮮仍然分峙，雖有統一的聲音，但並無共識。這都是廿世紀共產革命的後遺症。南韓和北朝鮮在內戰後以北緯卅八度分治，都是獨立國家，在聯合國都有席位。戰爭的陰影仍在，北朝鮮有威嚇攻擊性，南韓為防衛性，成為東北亞的潛在危機，並無迫切性風險。

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台灣與中國隔著台灣海峽的不安定情勢，是國共內戰的殘留。一九四五年，二戰結束，中華民國軍隊代表盟軍接收日本放棄的殖民地台灣，一九四九年，中國共產黨革命推翻中華民國，另建中華人民共和國。中華民國在順勢據占地台灣以反共為名，實施戒嚴統治，號稱自由中國，但蔣氏父子並未能保有中華民國的國家條件，一九七一年就失去聯合國席位，一九七九年並被美國斷交，一九八七年才結束戒嚴。台灣脫中國的努力，其實是脫中華人民共和國，含納中華民國入台，共同追尋建構新國家的自我重建。

台灣是不分先來後到，生活在台灣，現在在台灣、仍以「中華民國」為名，但在國際上普遍被以「台灣」識別的國家。民主化以後的台灣，中國國民黨仍有「中國」的統治大夢，未能清醒，仍是中國黨。從前，脅迫台灣人民反共，以反攻大陸為名壟控政權，面對中國已是中華人民共和國，面對自己政黨不再專擅台灣統治權力，既否定李登輝卸任前特殊兩國論之議，轉而附中降共，想爭取代理統治，屢屢製造台灣內部慌亂。

台灣的政黨從國共中國惡夢覺醒，中國國民黨轉而傾中、附共。台灣幾代人因「反共」國策而受苦受難、犧牲生命，到頭來只見黨國體制共犯結構群反過來糟蹋台灣的民主化努力。這樣的中國國民黨還想在台灣立足嗎？這樣的政黨領導人想帶領黨人往何處去？看朱立倫訪美的一番言論，只暴露中國國民黨鷄三足、晨暮反差的叫聲。而馬英九在六四之際、荒謬的捧習近平、批台灣民主、自由之論，丟人現眼，更是不知所以！國共、既能相互鬥爭中國，也共同噬蝕台灣！

（作者是詩人）

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