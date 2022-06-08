自由廣場》（林保華專欄）俄羅斯有沒有中國軍事顧問？

俄羅斯入侵烏克蘭受到挫折，不少人認為會動搖習近平的侵台決心。然而我認為中共會精心研究，改善並提升自己的軍力，從而增加侵台的可能。

外媒日前報導，中國海軍史上首位女艦長韋慧曉從軍資歷僅十年，就獲拔擢上位最先進的飛彈驅逐艦紹興艦艦長，引發爭議。她參加過選美，但也在軍方背景華為任職，尤其她是韋國清的孫女。韋國清是中共開國上將（叔父韋拔群與鄧小平一起領導廣西百色暴動）。韋國清最特殊的經歷是一九五○年出任中共駐越南軍事顧問團團長，參與指揮一九五四年的奠邊府戰役，殲滅法軍精銳，迫使法國撤出越南。一九五六年他回國後主政廣西，從省長做到自治區黨委第一書記。文革爆發，全國各省市自治區第一把手被造反派打倒或靠邊，危機時越共伸出援手，對毛澤東說：你們不要韋國清，我們要。韋國清就成為各省市區唯一屹立不倒的當權派，他也不客氣大殺造反派，傳說殺了十五萬人。

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平型關戰役中受傷的林彪在蘇聯養傷，也參加指揮史達林格勒戰役。被譽為中共將領中懂得「立體戰術」第一人，所以抗戰結束後被派到東北指揮東北野戰軍（四野），也敢於糾正毛澤東從中央所在地的錯誤指揮，從東北打到海南島。一九五○年韓戰爆發，面對美國空中優勢，毛澤東派林彪去指揮志願軍，但他認為無法戰勝美國而拒絕，才改派彭德懷。

北約為制止南斯拉夫解體後的內戰，在一九九九年五月炸掉了發出軍事電波而被認為是軍事指揮所的中國大使館，炸死三個中國「記者」。那個晚上，大使館居然沒有一位工作人員而只有三個中國記者，鬼才相信他們是「記者」。

從上列事實，我們能夠想像俄羅斯入侵烏克蘭，多次與俄羅斯舉行聯合軍事演習的共軍，不會派人去「觀摩」，甚至提供意見？他們的名目可以是顧問，也可以是觀察員。

蘇聯紅軍的傳統是打正規戰、陣地戰，這次入侵全面開花吃了大虧，後來改變戰術，將主力全部開到烏東。我認為這就是共軍的建議，這是毛澤東最擅長的「集中優勢兵力，各個殲滅敵人」的戰術，毛澤東會集中四、五、六倍的兵力，尋找最弱小的敵人把它「吃掉」，「飯一口口吃」，自己逐步壯大，敵人逐步削弱。所以俄軍最後把亞速鋼鐵廠吃掉，現在集中攻打頓涅茨克。然而烏軍與當年國軍不同，沒有中央軍與雜牌軍之分，也沒有當年國軍的貪污腐敗，士氣更是高漲，因此只要烏軍適應這個戰術變化，毛澤東的戰術不一定得逞。

最近共軍軍機直接挑釁加拿大與澳大利亞軍機，避開美國，說明習近平的窮兵黷武並未收斂。西方國家需適當反制，否則共軍只會得寸進尺。俄烏戰爭拖下去對全球不是好事，西方國家應該要有新的對策。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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