自由廣場》由古鑑今 論治疫

◎ 陳麒方

對治流行病，採用體表物理性口罩防護與體內化學性手段（疫苗、西藥、中藥），都是處置方法。

回顧醫學史，從一九一九（大正八）年霍亂流行、台北廳至少一六三三人罹病、有近一四○○人亡；一九三二年七月廿四日《日日新報》記載大稻埕乾元藥行寄贈平安散一千包，協治廈門大疫；一九三五（昭和十）年台灣始政四十年博覽會，血清疫苗被大量應用；一九三七（昭和十二）年台南許水先生出版《壹佰良方自療法》（用台語文書寫）提疫病治療；到一九四五年台北帝國大學熱帶醫學研究所（前身為一九二一年成立之中央研究所衛生部）由國立台灣大學醫學院接管，設熱帶衛生學、熱帶病學、化學、國藥（漢藥）學、榮養（營養）學、細菌血清（疫苗）學共六科。中藥、疫苗一直都是公衛手段以外之配合介入，使用適合的中西藥品處理病狀與後遺症，是大疫當前的穩妥選擇。

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面對疫厲、癒後調養，需用醫療方法，生活輔助品（如薑湯、喉糖）與成藥僅為平時應急使用，無法取代醫療。日常感冒痊癒尚得休息三、五天，疫後調理可能需三至五週，不可輕忽。除了就近門診，目前全國中、西遠距通訊醫療延長開放至二○二二年七月，由醫師協助診斷處理確診症狀及國內外文獻提出long COVID的喘、咳、暈、心悸、肺活量下降、腰痠背痛、耳目不適等，開立治療品項，安全、有效，共同度過疫病衝擊。

（作者是台灣中醫臨床醫學會理事長、醫學博士）

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